Adulta mayor falleció tras ser atropellada por vehículo que huía de colisión en el centro de Santiago

Una mujer de 79 años murió en el centro de Santiago, en la intersección de las calles San Martín y Moneda, tras ser atropellada por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga.

Según el capitán Sheng Castillo, de la 3° Comisaría Santiago Central, el incidente se desarrolló en dos fases: primero, un vehículo azul colisionó con otro dorado y se dio a la fuga; luego, el mismo vehículo azul pasó una luz roja y fue impactado por una camioneta, causando que girara y atropellara a la mujer en la vereda.

“Debido a la fuerza del impacto y a la proyección del mismo, el vehículo azul (MG) cae sobre la calzada y este vehículo gira sobre su eje e impacta a la señora que iba por la vereda, causando lesiones de consideración”, detalló el uniformado.

Dos de los tres conductores involucrados están detenidos, mientras que el copiloto del vehículo azul quedó atrapado y no pudo fugarse.

“El copiloto no pudo salir del vehículo, quedó atrapado; por eso no se dio a la fuga. No quiso dar la identidad del conductor, (pero) nosotros tenemos la identidad, tenemos los domicilios y estamos haciendo todas las diligencias posibles para detener a esta persona”, agregó el uniformado.

ALTERCADO ENTRE CONDUCTORES

Un equipo especializado de Carabineros llegó al sitio para realizarlas primeras pericias y determinar las causas del accidente. “Obtuvimos información sobre dos conductores que habrían tenido algún tipo de intercado”, dijo la teniente Lucía Mancilla.

"Desconocemos específicamente qué sucedió, pero dio origen a una segunda colisión con un tercer vehículo involucrado. Y, por proyección, uno de estos autos atropella a una peatón, la cual falleció en el lugar”, agregó la uniformada.

