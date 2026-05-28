Adulta mayor de 72 años fue baleada por delincuentes que le robaron $4 millones en las afueras de su domicilio en Santiago

Una adulta mayor de 72 años fue baleada por sujetos disfrazados de repartidores de cómida, quienes le robaron $4 millones que acababa de retirar de una entidad bancaria en el centro de Santiago.

La víctima, que es médico de profesión, resultó con una herida de bala en su pierna tras forcejear con los delincuentes, quienes la atacaron inmediatamente después de que se bajara de un taxi frente a su domicilio ubicado en la calle Nataniel Cox.

Las imágenes de una cámara de vigilancia muestran la violencia con que los antisociales atacan a la adulta mayor para arrebatarle el dinero.

El comisario Mauricio Camousseight, de la Biro Centro Norte de la PDI, detalló que "la víctima opuso resistencia ante tal actuar, lo que derivó en que uno de los sujetos efectuara un disparo en una de sus piernas, dejándole una herida de gravedad”.

“Al momento estamos realizando todas las diligencias atingentes para poder esclarecer el delito, como es la toma de declaraciones, empadronamiento de testigos y levantamiento de cámaras de seguridad", agregó el comisario.

Acotó que “afortunadamente podemos señalar que el estado de salud de la víctima es favorable. Ella se encuentra estable en un centro hospitalario para ser evaluada en cuanto a sus lesiones".

Sobre las pericias en curso explicó que "estamos haciendo todo lo que son las diligencias preliminares, como por ejemplo son tomar declaraciones a testigos, a personas que hayan podido tener algún tipo de antecedente, levantamiento de cámaras de seguridad, con la finalidad de poder establecer algún tipo de ruta o vía de escape de los sujetos".

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