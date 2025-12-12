Aduanas inicia entrenamiento neurosensorial a nueva camada de cachorros de Los Andes y suma al braco alemán a su equipo

El Servicio Nacional de Aduanas dio inicio al programa de estimulación neurosensorial, olfativa y propioceptiva temprana para la nueva camada de cachorros que se forma en la Escuela de Adiestramiento Canino (EAC) de Los Andes, recinto que se ha consolidado como centro público especializado del país en detección canina aplicada a la fiscalización.

Hasta la actividad desarrollada en el Terminal Internacional del Aeropuerto de Santiago llegó la directora nacional Alejandra Arriaza, quien indicó que “Aduanas ha trabajado en un programa de fortalecimiento sostenido respecto de su rol en materias como la lucha contra el crimen organizado, el contrabando y el tráfico ilícito como, por ejemplo, las drogas. Una parte importante de este programa ha sido el crecimiento de la Escuela de Entrenamiento Canino de Aduanas en Los Andes, que nos permite contar con binomios caninos hasta 11 tipos de aromas y que los distribuimos a nivel nacional".

Por su parte, el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, señaló que “estos canes son claves para detectar grandes contrabandos de drogas o de otros materiales que son ingresado al país de manera ilícita, pero también detectan pequeñas cantidades ocultas en maletas o en el cuerpo de las personas, por lo que también son aliados estratégicos del Ministerio de Seguridad Pública, porque permiten al país tener fronteras más seguras”.

También se anunció la incorporación de una nueva raza al tradicional plantel labrador: el braco alemán de pelo corto. Esta decisión responde a la estrategia de diversificación genética y funcional que impulsa la EAC para robustecer el rendimiento, la versatilidad y la sustentabilidad operativa de los canes detectores, sumando atributos de resistencia, adaptabilidad y estabilidad conductual, además de un olfato altamente desarrollado.

La inclusión de este nuevo ejemplar también mejora los procesos de selección y asignación de binomios. Para los guías caninos, implica herramientas técnicas más diversas y la posibilidad de trabajar con perros capaces de desempeñarse tanto en espacios confinados como en áreas rurales o de gran extensión, reforzando el apoyo operativo en pasos fronterizos, aeropuertos, puertos y zonas logísticas a lo largo del país.

Durante la actividad realizada en el Aeropuerto Internacional de Santiago, los nueve cachorros –de entre 5 y 7 meses– realizaron sus primeras prácticas en un entorno operativo real. De esta manera se familiarizan con estímulos, superficies, sonidos, vibraciones, olores y dinámicas propias de la labor aduanera y del funcionamiento del aeropuerto.

Los canes de Aduanas han ampliado su especialización, sumando entrenamiento específico para detectar dinero en efectivo —particularmente dólares— oculto en equipaje, carga o vehículos. Esta capacidad es hoy un componente crítico en la fiscalización de flujos ilícitos asociados al crimen organizado y al lavado de activos, integrando el trabajo de los binomios a la desarticulación de rutas del narcotráfico y otras economías ilegales.

IMÁGENES

PURANOTICIA