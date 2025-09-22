Aduanas frustra envío de 239 kilos de resina de cannabis ocultos en gatas hidráulicas provenientes de EE.UU.

Lo que parecía un envío rutinario desde Estados Unidos terminó revelando una operación de narcotráfico cuidadosamente encubierta.

Funcionarios de la Aduana Metropolitana detectaron droga oculta en 29 gatas hidráulicas que ingresaban al país por encomienda, logrando evitar el ingreso de 239 kilos de resina de cannabis.

El procedimiento se inició cuando los fiscalizadores aplicaron el sistema de selectividad sobre envíos internacionales. Al escanear una caja declarada como “gatas hidráulicas”, las imágenes levantaron sospechas de ocultamiento. Ante la alerta, se solicitó apoyo de los canes detectores, que marcaron la carga como positiva a sustancias ilícitas.

La intervención de una de las herramientas confirmó las sospechas: en su estructura interna se halló una sustancia que, tras las pruebas de campo, resultó ser resina de cannabis. El rastreo posterior permitió identificar diez envíos similares, todos con piezas modificadas para ocultar droga.

Este hallazgo se suma a otros procedimientos recientes realizados por la misma unidad. En uno de ellos, se interceptó una máquina purificadora de aceite proveniente de Países Bajos, cuyo interior estaba relleno con éxtasis (MDMA). En otro caso, se detectó un envío desde Estados Unidos con 42 amortiguadores de bicicleta, todos con compartimentos ocultos cargados con resina de cannabis.

El jefe del Departamento de Drogas y Delitos Conexos de la Aduana Metropolitana, Eduardo Saa, valoró el trabajo conjunto de los equipos especializados: “Este procedimiento confirma un año exitoso, en el que la combinación del trabajo de la Unidad de Análisis e Inteligencia con nuestro equipo especializado en drogas nos ha permitido interceptar múltiples intentos de ingreso y salida de estupefacientes, ocultos en maquinarias, repuestos y accesorios, tanto en encomiendas como en carga general”.

El Servicio Nacional de Aduanas continúa fortaleciendo sus capacidades de fiscalización mediante tecnología avanzada, análisis de riesgo y personal altamente capacitado, con el objetivo de combatir el narcotráfico transnacional.

