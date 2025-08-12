Adoptan medidas frente a paro nacional convocado por manipuladoras de alimentos

Ante el anuncio de paralización para este martes de la Federación Nacional de Sindicatos de Manipuladoras de Alimentos (Fenasim), la Junaeb adoptó medidas de contingencia para reducir los efectos de esta convocatoria en las comunidades escolares.

En establecimientos educativos con funcionamiento regular, el servicio se entregará con normalidad, ofreciendo desayunos y almuerzos calientes preparados en el establecimiento escolar, según informó la Junaeb en un comunicado.

En establecimientos sin presencia de manipuladoras, se entregará únicamente alimentación fría. Esto contempla desayuno con productos envasados y almuerzos en formatos de colaciones frías, para asegurar que los estudiantes reciban su alimentación incluso sin preparación de cocina.

En caso de incumplimiento y los estudiantes no reciban el servicio, Junaeb aplicará sanciones y multas a las empresas concesionarias por tratarse de un incumplimiento de contrato, según advirtió.

"Durante esta contingencia, las y los funcionarios de 16 direcciones regionales y las 18 oficinas provinciales de Junaeb se desplegarán en terreno para monitorear la entrega de alimentación a las y los estudiantes", concluyó el comunicado.

