Adolescente resulta apuñalado durante violento asalto grupal en Las Condes: cuatro menores venezolanos fueron detenidos

Cuatro adolescentes fueron detenidos por Carabineros luego de protagonizar un violento asalto contra dos menores de edad en la comuna de Las Condes, ataque en el que una de las víctimas resultó apuñalada en un hombro.

El hecho se registró en el sector de El Bosque Norte, donde los afectados fueron abordados por un grupo de sujetos que actuó de manera coordinada para intimidarlos y sustraer sus pertenencias.

La situación fue detectada por operadores de las cámaras de vigilancia municipal, quienes alertaron de inmediato a los equipos de seguridad desplegados en el sector y a Carabineros.

Con los antecedentes aportados por el sistema de monitoreo, personal policial inició un seguimiento de los sospechosos, logrando interceptarlos y concretar la detención de los cuatro involucrados.

Durante el procedimiento se recuperaron las especies sustraídas, entre ellas una mochila, un par de zapatillas, un teléfono celular y documentación personal. Asimismo, fueron incautadas las armas utilizadas para cometer el ilícito. El avalúo de los artículos recuperados alcanza aproximadamente los $500 mil.

Producto del ataque, una de las víctimas sufrió una herida cortante profunda en el hombro izquierdo, por lo que debió ser trasladada a un recinto asistencial para recibir atención médica.

Según informó Carabineros, los detenidos corresponden a cuatro adolescentes de nacionalidad venezolana, de entre 14 y 16 años de edad, quienes registran antecedentes policiales.

PURANOTICIA