Adolescente muere baleado en Renca: habría tenido rencillas sentimentales con atacante

Un adolescente de 17 años fue asesinado a balazos al interior de un domicilio de la comuna de Renca durante la noche de este miércoles 6 de agosto.

El homicidio se registró en una vivienda de calle Los Gremios, donde un desconocido ingresó al inmueble y mató a balazos al menor de edad.

Mientras el adolescente perdió la vida de manera instantánea producto de un tiro en la cabeza, el atacante se dio a la fuga en dirección desconocida.

De manera preliminar se informó que el móvil del crimen sería una venganza y que el atacante con la víctima se conocían, incluso ya le había disparado hace unos días.

Ambos habrían tenido conflictos de carácter sentimental, según indicaron.

Por instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, el asesinato será indagado por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones.

Dicha unidad especializada de lapolicía civil ya realizó las primeras diligencias en el lugar, incluidas el empadronamiento de testigos y levantamiento de cámaras.

(Imagen: Biobío)

PURANOTICIA