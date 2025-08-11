Adolescente fue asesinado a balazos tras subirse a un taxi en Melipilla: conductor también recibió un disparo y está grave

Un adolescente de 15 años fue asesinado a balazos cuando abordaba un taxi en la comuna de Melipilla, hecho que también dejó al conductor herido.

El crimen ocurrió en la calle José Miguel González, a pocas cuadras del domicilio de la víctima, quien a pesar de su corta edad ya mantenía algunas causas policiales.

El ataque fue directo, pero el taxista también recibió un impacto en el abdomen.

El mismo conductor trasladó al herido al Hospital de Melipilla, donde se confirmó su muerte; mientras que el taxista quedó internado grave, pero fuera de riesgo vital.

El caso quedó a cargo de la Fiscalía ECOH Metropolitana y la PDI, donde el fiscal Jorge Cáceres señaló que fueron abordadas por un sujeto que "disparó al menos siete u ocho veces contra el vehículo y causó la muerte del pasajero".

También explicó que el adolescente "ya estaba al interior del auto, había solicitado este servicio y a los pocos metros que aborda el taxi aparece una persona con un arma de fuego, quien le habría disparado".

Finalmente, el fiscal indicó que el adolescente fallecido tenía algunas causas policiales en el sistema criminal, pero que "no registraba condenas".

