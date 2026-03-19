Adolescente de 17 años muere tras ser alcanzado por bala en medio de un enfrentamiento entre bandas de Cerro Navia

La Fiscalía ECOH Metropolitana informó que el estudiante de 17 años asesinado de un disparo en la cabeza sería una víctima inocente de un eventual enfrentamiento entre bandas rivales en la comuna de Cerro Navia.

Su muerte se produjo la tarde de este miércoles 18 en el Hospital Félix Bulnes, tras ser baleado en calle Siberia, a dos cuadras del lugar en que horas antes se produjo el tiroteo que dejó un muerto y un herido, en la intersección con Los Urales.

El alcalde Mauro Tamayo afirmó que "dos bandas criminales se están disputando el territorio de nuestra comuna. Me he contactado con el subsecretario de Seguridad Pública y el delegado regional, quienes están tomando cartas en el asunto".

Ambos hechos están siendo investigados por la Fiscalía ECOH Metropolitana y la Brigada de Homicidios de la PDI.

En el lugar del segundo homicidio, la fiscal ECOH Denisse Valenzuela vinculó la muerte del estudiante con el tiroteo previo, pero en calidad de victima, ya que el joven “no estaría involucrado en nada”, según dijo.

“Lo que sí hemos determinado, de acuerdo a la evidencia, es que habrían sido disparos que se originaron una esquina más atrás, con largo alcance, no directamente a esta persona”, agregó la fiscal.

Por su parte parte, el subprefecto Eduardo Sánchez, de la BH Centro Norte, señaló que "nos encontramos realizando diversas diligencias tendientes a esclarecer las causas que ocasionaron el fallecimiento de un adulto en horas de la tarde"

"Posterior a ello, una vez que personal policial se retira, se habría producido uNa aglomeración de personas, dentro de las cuales había un menor de edad de 17 años, y habrían sido atacados por lo menos dos personas, a una distancia aproximada a un par de cuadras", añadió.

"Producto de estos disparos el menor habría sido alcanzado en su cabeza, lesión que habría causado la muerte, siendo atendido en el Hospital Félix Bulnes. La familia está muy afectada, si bien es cierto es de las cercanías del lugar, no pertenece específicamente a esta misma calle, por lo tanto no tiene muchos antecedentes del hecho en sí ni de lo que habría pasado en la mañana", agregó.

Finalmente, dijo que "efectivamente en este lugar operan distintas bandas, toda esa información es reservada en este momento, es parte de la investigación".

En el lugar donde fue baleado el estudiante se han recogido hasta 40 vainillas de municiones que corresponderían a un arma de 9 milímetros. Además, por la gran cantidad de disparos, también se trabaja en establecer si hubo otros lesionados que pudieran haber sido trasladados a centros asistenciales.

PURANOTICIA