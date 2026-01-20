Admisión 2026 alcanza cifra histórica de seleccionados en universidades: 161.911 postulantes obtuvieron un cupo en el país

Con el inicio del proceso de matrículas para quienes resultaron seleccionados, el sistema universitario comenzó a cerrar una nueva etapa de admisión marcada por leves variaciones en la postulación y cambios relevantes en los perfiles de ingreso.

Este lunes se dieron a conocer los resultados de selección del Proceso de Admisión 2026 a las universidades adscritas al Sistema de Acceso. Entre este martes y el jueves se desarrollará el primer periodo de matrícula para los seleccionados. En ese contexto, el Ministerio de Educación entregó un balance del proceso, el cual se extendió entre el 5 y el 8 de enero y registró un total de 189.404 personas postulantes, cifra que representa una disminución de 0,3% respecto del año anterior.

Pese a la leve baja en las postulaciones, el proceso arrojó un número histórico de personas seleccionadas. En total, 161.911 postulantes obtuvieron un cupo en alguna universidad, considerando todas las vías centralizadas de acceso —Regular, Más Mujeres Científicas (+MC), Beca de Excelencia Académica (BEA) y PACE—, lo que equivale a 3.692 seleccionados más que en la Admisión 2025.

Desde el Mineduc destacaron que este aumento se explica, en parte, por una mayor selección de estudiantes provenientes de establecimientos técnico-profesionales y de la educación pública. Asimismo, se observó un alza de 2,5% en el número de mujeres seleccionadas, pasando de 89.423 en 2025 a 91.673 en el actual proceso.

En cuanto a la dependencia de origen, la proporción de estudiantes seleccionados provenientes de colegios públicos alcanzó un 28,9%, levemente inferior al 29,1% registrado el año pasado. No obstante, desde la cartera de Educación subrayaron que, al incorporar las vías complementarias a la admisión regular, el número total de seleccionados de establecimientos públicos aumenta. En este proceso, la inscripción de estudiantes de colegios públicos representó un 35,9% del total, cifra superior al 35,4% de 2025.

Por su parte, los egresados de establecimientos particulares subvencionados pasaron de un 53,1% en la inscripción a un 54,8% en la selección total por todas las vías, porcentaje similar al registrado el año anterior. En tanto, la participación de estudiantes de colegios particulares pagados mostró un aumento a lo largo del proceso, creciendo desde un 11,1% en la inscripción hasta un 16,3% en la selección final.

PEDAGOGÍAS

En las carreras de pedagogía, la vía regular presentó una tasa de selección de 92,4%, superando el 84,9% alcanzado en el proceso anterior. Además, el 93,2% de las personas seleccionadas incluyó estas carreras dentro de sus tres primeras preferencias.

Sin embargo, la implementación de nuevos requisitos de ingreso tuvo un impacto en el número total de seleccionados por esta vía, registrándose una disminución de 17,5% en comparación con el proceso previo. Las mayores caídas se observaron en Pedagogía en Educación de Párvulos (-25,7%) y Pedagogía en Educación Diferencial (-26,3%), mientras que se detuvo el descenso en las pedagogías de Filosofía y Religión.

Al considerar todas las vías centralizadas, las carreras de pedagogía alcanzaron una tasa de selección de 93,1%. Asimismo, el perfil académico de quienes ingresaron a estas carreras mostró una mejora, evidenciada en un aumento significativo de personas seleccionadas con puntajes de 700 puntos o más en las pruebas obligatorias de la PAES, alcanzando un 13%.

MÁS MUJERES EN CIENCIA

Otro de los aspectos destacados por las autoridades fue el incremento de mujeres seleccionadas en carreras vinculadas a las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas.

En concreto, más de 1.800 postulantes fueron seleccionadas a través de la vía Más Mujeres Científicas, ocupando el 53,8% de las vacantes disponibles. Como resultado, la participación femenina en estas carreras aumentó de 31,7% a 32,1% en comparación con el proceso anterior.

