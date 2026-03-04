Administrador municipal de Ñuñoa dejó el cargo tras condena por manejo en estado de ebriedad

La salida de Tomás Fuentes de la administración municipal de Ñuñoa se concretó este martes, luego de que se conociera que en marzo de 2025 fue condenado por conducción en estado de ebriedad, pena que cumplió mientras continuaba en funciones.

Según La Tercera, el caso se remonta a la madrugada del 18 de octubre de 2024, cuando el también exdiputado fue sorprendido manejando con 2,16 gramos de alcohol por litro de sangre.

Posteriormente, el 25 de marzo de 2025, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago lo sentenció a 41 días de prisión y al pago de una multa equivalente a un tercio de UTM, sanción que más tarde fue sustituida por firma mensual con monitoreo de Gendarmería, pena que ya fue cumplida.

De acuerdo con lo informado, el tribunal notificó la condena a la Contraloría General de la República el 31 de marzo, quedando pendiente su comunicación formal al municipio para efectos administrativos.

En ese marco, el artículo 40 del Código Penal señala que "la suspensión de cargo y oficio público y profesión titular, inhabilita para su ejercicio durante el tiempo de la condena. La suspensión decretada durante el juicio, trae como consecuencia inmediata la privación de la mitad del sueldo al imputado".

A ello se suma lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, que establece que "las autoridades y funcionarios deberán abstenerse de participar en estos asuntos (de interés personal o familiar), debiendo poner en conocimiento de su superior jerárquico la implicancia que les afecta", lo que abría el debate sobre si Fuentes debía haber informado oportunamente al alcalde Sebastián Sichel.

Consultado por el mismo medio, el propio Fuentes sostuvo que "yo no estaba en conocimiento de que tenía la obligación de informar y este martes (ayer) serán restituidos los fondos de los 41 días de remuneraciones", periodo en que ejerció pese a la condena.

Tras la revelación pública del caso, concejales del Partido Comunista, del Frente Amplio y del Partido Socialista solicitaron una sesión extraordinaria para abordar su eventual destitución. Sin embargo, antes de que aquello prosperara, el jefe comunal informó la renuncia.

En sesión del concejo municipal, Sichel comunicó que "ha renunciado don Tomás Fuentes al cargo de administrador municipal con la fecha del día de ayer. También con el dolor de mi alma vi las intenciones de removerlo de su cargo, estamos replicando las malas prácticas del Congreso con las acusaciones constitucionales, pero él ha tomado una decisión generosa".

El alcalde defendió su gestión señalando que "estaba haciendo una tremenda pega, pregúntenle a los vecinos, pero lamentablemente a veces la política le gana a la racionalidad. Ni él ni yo queremos exponerlo a la frivolidad de empezar a jugar en un concejo municipal, que es a lo que juega el Congreso".

Respecto del estado administrativo de la condena, Sichel explicó que Fuentes "fue notificado de una sentencia y fue oficiado a la Contraloría como dice específicamente la sentencia, que es definitiva para que se le aplique una sanción. El oficio a la Contraloría llegó y todavía no es reenviado al municipio para que se aplique la sanción".

Finalmente, el alcalde cerró su defensa asegurando que "y, por lo tanto, no hay ninguna inhabilidad ni parcial ni total que pese sobre el exadministrador municipal (...) lo que haga cada uno de ustedes en su vida privada me interesa poco. Lo que me interesa es que hagan la vida pública de manera correcta. Don Tomás Fuentes no cometió ninguna actuación incorrecta en su vida pública, simplemente esperó que los procedimientos judiciales vinieran de acuerdo a cómo corresponde".

