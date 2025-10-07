Adiós al formato actual: Patentes de autos estrenarán cinco letras

Desde septiembre de 2007 las patentes tienen cuatro letras -sin vocales- y dos dígitos. En ese entonces, los cálculos estimaban que dichas combinaciones alcanzarían para 38 años, es decir, hasta 2045, proyectando un crecimiento del parque automotor de unos 250.000 vehículos al año.

Sin embargo, según consigna El Mercurio, las proyecciones fueron superadas por la realidad, que se adelantó dos décadas. En los últimos años, incluso con pandemia y crisis económica de por medio, el parque automotor ha crecido de manera explosiva. Solo en 2024, por ejemplo, se vendieron en Chile más de 302.000 vehículos.

Este incremento ha llevado a que el actual sistema de patentes -que reemplazó al implementado en 1985- esté hoy al borde de su extinción, avanzando rápidamente hacia las últimas consonantes del alfabeto. De hecho, los vehículos nuevos ya lucen placas que comienzan con la letra V.

En este contexto, el Ministerio de Transportes y el Registro Civil informaron hoy sobre la progresiva implementación de las futuras patentes chilenas. El nuevo sistema contempla que las matrículas de los autos tendrán una combinación de cinco letras y un solo dígito, mientras que en el caso de las motocicletas será de cuatro letras y un dígito.

Otra novedad será la incorporación de la patente verde, destinada a los vehículos eléctricos e híbridos enchufables. Su aplicación será obligatoria para los modelos nuevos, con el objetivo de estandarizar su uso.

“Se trata de dos grandes cambios. El primero tiene relación con algo que todos conocemos: el crecimiento del parque automotor, que nos obliga a expandir las posibles combinaciones de letras y números de las actuales patentes. Lo anterior, porque tanto las combinaciones de autos como de motos se están agotando”, explicó el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz.

La nueva patente verde surgió a partir del crecimiento de la industria y estará enfocada “en los vehículos eléctricos e híbridos, lo que permitirá facilitar su identificación tanto en labores de fiscalización como en operaciones de rescate. Con esta medida, Chile se alinea con otros países que ya cuentan con este tipo de matrículas, como China o Noruega”.

PURANOTICIA