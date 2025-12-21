Adiós a Julio Zegers Landa, compositor histórico y doble ganador de Viña

El mundo de la música chilena se encuentra de luto tras la muerte de Julio Zegers Landa, destacado músico, compositor y cantautor nacional, quien falleció a los 81 años. La información fue confirmada durante la jornada de este domingo por la Municipalidad de El Monte, comuna con la que el artista mantenía un fuerte vínculo.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, el municipio expresó su pesar señalando: “Con profundo dolor despedimos al destacado músico montino Julio Zegers Landa (1944–2025)”, destacando su multifacética trayectoria como arquitecto, publicista, compositor y cantautor, además de su rol dentro del movimiento del canto nuevo durante las décadas de 1960 y 1970.

El fallecimiento del artista también fue confirmado por la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD), entidad que valoró su aporte a la música chilena y su extensa carrera como creador. Entre sus obras más recordadas se encuentra “Los Pasajeros”, canción que se transformó en una de sus composiciones más emblemáticas.

Julio Zegers dejó una huella imborrable en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, certamen que ganó en dos oportunidades, en las ediciones de 1970 y 1973, consolidándose como uno de los compositores más relevantes de su generación.

Su partida marca el adiós a una figura clave de la música chilena contemporánea, cuyo legado artístico permanece vivo en sus canciones y en la memoria cultural del país. Diversas instituciones y músicos han comenzado a expresar sus condolencias y reconocimientos a su trayectoria.

