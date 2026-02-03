Adherentes de Presidente Boric convocan despedida ciudadana en la Plaza de la Constitución

A días del cierre de la actual administración, adherentes del Presidente Gabriel Boric preparan una actividad pública para marcar el fin de su mandato. El lugar escogido es la Plaza de la Constitución, frente al Palacio de La Moneda, donde se espera realizar una despedida ciudadana el próximo 7 de marzo, a partir de las 10:00 horas.

Según Diario La Tercera, la convocatoria fue impulsada por el colectivo “Unidos con Boric”, que se define como un grupo de carácter ciudadano y que difundió la invitación a través de redes sociales. “Vamos a despedir al presidente como se merece y a agradecer todo lo que hizo por Chile”, señalan en el llamado.

No es la primera vez que esta agrupación organiza este tipo de encuentros. El 16 de marzo del año pasado, cerca de 600 personas —según estimaciones de Carabineros— se congregaron en el mismo lugar para dar inicio al último año de gobierno. En esa oportunidad, el mandatario participó directamente de la actividad.

En ese acto, Boric estuvo acompañado por Gabriela Cortés, influencer conocida en redes sociales como Quintrala Colorada, quien ha ejercido como vocera del colectivo “Unidos con Boric”.

La convocatoria prevista para marzo de este año tiene, sin embargo, un significado adicional. No solo busca cerrar simbólicamente la denominada “era Boric”, sino que coincide con el inicio del gobierno de José Antonio Kast, figura que genera un fuerte rechazo entre los adherentes del actual mandatario. Todo ello ocurre en un período en que el Presidente ha intentado reforzar un relato centrado en los avances de su administración como parte de su legado.

Si bien los encuentros son organizados por el colectivo ciudadano, es habitual que militantes y dirigentes del Frente Amplio, partido en el que milita Boric, se sumen a las actividades. En la última convocatoria participaron, por ejemplo, la presidenta de la colectividad, Constanza Martínez, y la diputada Gael Yeomans.

Para la actividad del 7 de marzo ya hay figuras del oficialismo que han confirmado su asistencia. El diputado y senador electo Diego Ibáñez adelantó que participará del encuentro. “El sábado 7 de marzo nos juntamos en La Moneda, para darle una bonita despedida a nuestro Presidente”, escribió en su cuenta de Instagram.

La primera manifestación de este tipo se realizó el 30 de septiembre de 2023, cuando el mandatario saludó a los asistentes desde uno de los balcones de La Moneda y luego bajó para reunirse con ellos y dirigirse a los presentes. Un formato similar se repitió el 16 de marzo de 2024, ocasión en la que volvió a intervenir con un discurso tras salir del Palacio.

Desde Presidencia de la República de Chile, instancia que debe autorizar el uso de la Plaza de la Constitución para este tipo de actividades, señalaron que la solicitud para el evento actualmente se encuentra en trámite.

