Además de Evópoli, 13 partidos en riesgo de disolución tras los resultados del domingo

No sólo Evópoli quedó en riesgo de disolución con los resultados del domingo. También Acción Humanista, la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Demócratas, Partido Radical, Amarillos, Partido Social Cristiano y el Partido Humanista no lograron el mínimo nacional de votos para seguir existiendo.

En declaraciones a La Tercera, Marco Moreno, director del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central de Chile, explicó que “los resultados hasta ahora dejaron a varios partidos en el borde del abismo: los que no alcanzan los mínimos de votación y representación enfrentan ahora un horizonte de disolución forzada o fusiones de supervivencia”.

También enfatizó que “el sistema fue implacable. Sin votos ni escaños suficientes, estos colectivos se quedarán sin personalidad jurídica y deberán decidir entre integrarse a fuerzas mayores o desaparecer del mapa político. Es un golpe directo a la fragmentación y una señal clara de que la competencia volvió a exigir densidad y organizacional real".

En Acción Humanista y FRVS tenían claro que la decisión de ir en una lista separada al resto de la izquierda, aglutinada en Unidad por Chile podría traerles consecuencias. Y así fue. El primero logró sólo un escaño en la Cámara de Diputados, con Ana María Gazmuri, mientras que por el segundo se impusieron Jaime Mulet, René Alinco y Miguel Ángel Calisto, que ahora llegará al Senado.

Los radicales corrieron la misma suerte. De sus 23 candidatos, dos lograron imponerse: Marcela Hernando y Consuelo Veloso, conquistando sólo el 1,99% de los sufragios. La disolución del PR marca la crisis terminal de uno de los partidos con más tradición del país, que llegó tres veces a la Presidencia de la República (14 años de los gobiernos radicales) y que hunde sus raíces en el siglo XIX.

Demócratas, por su parte, también alcanzó dos escaños. Joanna Pérez consiguió su reelección por el distrito 21 y Enrique Lee ahora hará su estreno en el Senado, por la circunscripción de Arica y Parinacota.

Los resultados de Amarrillos por Chile también los dejaron al borde de la disolución. Ninguno de sus siete candidatos a la Cámara Baja se impuso y sólo obtuvieron el 0,72% de los votos a nivel nacional.

El Partido Social Cristiano conquistó tres escaños de diputados: Sara Concha, Francesca Muñoz y Roberto Arroyo, lo que no les resulta suficiente para mantenerse como partido político.

En el listado de las colectividades que tampoco pudieron alcanzar la votación mínima también están el Partido Trabajadores Revolucionarios, el Partido Popular, Igualdad, Alianza Verde Popular y el Ecologista Verde.

