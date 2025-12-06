Acusan “autoritarismo” y “censura”: oposición rechaza acción de Carmen Hertz

La oposición reaccionó con fuerza al anuncio de la diputada Carmen Hertz (PC), quien confirmó que presentará un requerimiento ante la Comisión de Ética contra el parlamentario José Carlos Meza (Partido Republicano). Según acusaron diversos dirigentes, la acción constituiría un intento de censurar opiniones y un uso político de la instancia disciplinaria de la Cámara.

Uno de los primeros en manifestar su rechazo fue el jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, quien calificó la decisión como “una vergüenza” y acusó a Hertz de intentar acallar a quienes piensan distinto. “La que debiese ser sancionada es ella por su intolerancia y autoritarismo. Al final, se transformó en lo que más odia”, señaló.

A las críticas se sumó Roberto Arroyo, jefe de bancada del Partido Social Cristiano, quien acusó que el requerimiento busca desviar el debate y profundizar la división ciudadana. En ese contexto, emplazó a Hertz a enfocarse en su propio sector político: “Mejor dedíquese a aconsejar a su candidata de la continuidad de Boric para que proponga iniciativas claras y con sentido de urgencia”.

Desde la UDI, la subjefa de bancada Marlene Pérez también se mostró contraria a la acción. Afirmó que la Comisión de Ética “hace mucho tiempo perdió su sentido”, acusando que la mayoría de izquierda la ha utilizado para inhibir el debate político. Pese a no compartir las declaraciones de Meza, la diputada defendió su derecho a expresarlas: “Por más que no estemos de acuerdo, nadie tiene derecho a impedir que piense o diga lo que cree”.

El conflicto se originó tras las declaraciones de Meza en CNN Chile, donde defendió la conmutación de penas a reos terminales, incluso si se tratara de condenados por delitos graves. A juicio de Hertz, sus dichos ameritan un pronunciamiento ético; sin embargo, la oposición ve en la ofensiva de la parlamentaria un nuevo capítulo de tensión política y cuestionamientos a la libertad de expresión.

PURANOTICIA