Acusan a exsubsecretario Monsalve de ayudar a funcionaria de hotel a obtener residencia para su hija

La situación del exsubsecretario Manuel Monsalve, quien se encuentra con arresto domiciliario total por cargos de violación y abuso sexual, se ha complicado con una nueva arista. Una funcionaria extranjera del Hotel Panamericano aseguró a la Fiscalía que la exautoridad la ayudó a conseguir la residencia definitiva para su hija, en un hecho que genera interrogantes sobre el uso de influencias políticas.

La revelación de este testimonio emerge en medio de la investigación que el fiscal Francisco Jacir lleva adelante por presuntas irregularidades en los gastos reservados de Monsalve. La Fiscalía indaga millonarios retiros en efectivo que no coinciden con sus cartolas bancarias. En ese contexto, el testimonio de la funcionaria de nacionalidad venezolana, que manejaba las reservas del exsubsecretario, entregó detalles que llamaron la atención de los investigadores.

La mujer, que en una ocasión le comentó a Monsalve sobre el rechazo de la solicitud de residencia de su hija, relató que él le pidió los datos de la joven para “ver la situación”. Cuatro o cinco meses después, y de manera sorpresiva, la hija recibió la aprobación de su residencia definitiva.

Este nuevo antecedente se suma a los cargos ya existentes contra Monsalve, que deberá enfrentar a la justicia por acusaciones de agresión sexual contra una funcionaria de Gobierno. La defensa del exsubsecretario se prepara para abordar esta nueva arista que pone en duda la probidad en su gestión.

