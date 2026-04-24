Acusación constitucional contra exministro Carlos Montes empieza a tomar fuerza en el oficialismo

A raíz de los recientes informes emitidos por la Contraloría respecto al Plan de Emergencia Habitacional, ha comenzado a consolidarse en el Congreso la posibilidad de impulsar una acusación constitucional (AC) contra el exministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes.

El texto acusatorio ya está siendo elaborado por los asesores jurídicos de Hotuiti Teao, diputado independiente por la UDI. Su ingreso formal a la Corporación podría concretarse al regreso de la semana distrital, iniciativa que incluso no se descarta que sume respaldos provenientes de las bancadas oficialistas.

Condicionado a que exista un sustento jurídico sólido, el Partido Nacional Libertario no descartó apoyar la ofensiva. En este contexto, Cristóbal Urruticoechea, jefe de dicha bancada, afirmó que "si existen los antecedentes suficientes, es evidente que el partido siempre va a estar por defender la verdad".

En la misma línea argumentativa, Hans Marowski, quien ejerce como subjefe de la bancada del PNL, señaló la postura de su sector: “nosotros nunca vamos a actuar de manera automática ni incondicional, pero sí con responsabilidad. Si los antecedentes lo ameritan, no vamos a dudar en apoyar las acciones que corresponden para hacer efectivas las responsabilidades políticas”.

Desde la bancada de la Unión Demócrata Independiente, la diputada Constanza Hube fue enfática al referirse a las conclusiones del ente contralor y aseguró que "el informe de la Contraloría no deja espacio para interpretaciones complacientes, es categórico. Y frente a eso, evaluar una AC contra el ministro Montes no es una opción política, es un deber".

Previamente, desde el Partido Republicano, la diputada Paz Charpentier ya había mencionado que utilizarán la totalidad de los mecanismos que les otorga la normativa vigente para cumplir con su rol fiscalizador.

Asimismo, la legisladora sostuvo que esta situación no se trataría de una irregularidad aislada. "Se suma al caso Democracia Viva, a irregularidades en la reconstrucción de Valparaíso, a la negligencia en enfrentar la emergencia en Biobío", dijo.

En tanto, un escenario distinto se observa desde la oposición, donde no se ven tan abiertos a respaldar una acusación constitucional contra Montes. Héctor Ulloa, subjefe del Partido por la Democracia e integrante de la Comisión de Vivienda, apuntó a una intención del diputado Teao de querer llamar la atención.

Para fundamentar su postura, el congresista manifestó: “Las AC son sin duda una herramienta como último recurso, por lo que yo veo una intención del diputado de querer llamar la atención, más que de buscar la verdad sobre algún hecho puntual”.

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