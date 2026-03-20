Acuerdan la conformación de una mesa de seguridad destinada a enfrentar las agresiones contra funcionarios de la salud

Convocados por la Delegación Presidencial de la región Metropolitana, autoridades acordaron la conformación de una mesa de seguridad destinada a enfrentar las agresiones contra funcionarios de la salud.

Esta iniciativa surge como una respuesta inmediata a los hechos de violencia que se han registrado en centros de Atención Primaria de Salud (APS) a lo largo del país.

Frente a este escenario, el delegado presidencial de la región Metropolitana, Germán Codina, junto a los subsecretarios del Interior, Máximo Pavez; de Seguridad Pública, Andrés Jouannet; de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana; y de Redes Asistenciales, Julio Montt, sostuvieron una reunión con la presidenta de la Confusam, Gabriela Flores.

El encuentro tuvo como objetivo activar una serie de medidas orientadas a resguardar y mejorar la seguridad de usuarios y funcionarios de la Atención Primaria de Salud.

En este contexto, se acordó la creación de una mesa de seguridad de carácter nacional, coordinada por la Subsecretaría del Interior, que convocará a todos los actores relevantes en la materia. Al respecto, el subsecretario Máximo Pavez destacó la importancia de fortalecer la coordinación interinstitucional para mejorar y potenciar las medidas de seguridad.

“La seguridad debe expresarse concretamente en todos los ámbitos de la gestión pública. Esto incluye, por supuesto, la atención de los usuarios en la salud primaria. En consecuencia, reactivaremos la Mesa Nacional de Seguridad, instancia en la que la administración anterior no perseveró, con el fin de coordinar junto a subsecretarías y delegaciones las mejoras necesarias. El objetivo es claro: asegurar que tanto pacientes como funcionarios de la salud primaria estén protegidos mientras cumplen funciones indispensables para las personas”.

Por su parte, el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, comentó que “la seguridad de los funcionarios es una condición esencial para garantizar la atención a la comunidad. Sin equipos protegidos, no hay continuidad ni calidad en el servicio. Cuidar a quienes cuidan no es opcional: es una responsabilidad ética del sistema de salud”, expresó la autoridad.

Asimismo, el subsecretario Andrés Jouannet señaló que “hoy estamos dando una señal clara: la violencia contra funcionarios de la salud no puede ser tolerada. Como Subsecretaría de Seguridad Pública, vamos a poner a disposición todas las herramientas necesarias, incluyendo el trabajo coordinado con las policías, para resguardar a quienes cumplen una labor esencial para el país. Esta mesa de seguridad no solo busca reaccionar, sino prevenir, fortaleciendo la presencia del Estado en los centros de salud y protegiendo tanto a funcionarios como a usuarios”. mientras que la subsecretaria de Prevención del Delito subrayó la importancia de incorporar a los municipios y alcaldes en estas coordinaciones.

En tanto, el delegado presidencial, expresó, “hemos concluido una primera reunión de trabajo y coordinación junto a los subsecretarios de Interior, Seguridad, Prevención del Delito y Salud, como Delegación Presidencial, además de la directiva de la Confusam, encabezada por su presidenta. Este encuentro nos permitió revisar las estrategias implementadas en años anteriores, evaluar sus resultados y proyectar mejoras concretas para fortalecer la protección de los funcionarios de la salud y de los pacientes".

“A solo una semana de haber asumido, consideramos prioritario generar este espacio de diálogo y acción, porque entendemos la urgencia de avanzar en medidas que resguarden de manera efectiva a quienes cumplen una labor esencial en nuestros territorios. Nuestro compromiso es claro: colaborar activamente y reforzar todas las acciones necesarias para garantizar la seguridad de los equipos de salud. Nuestros funcionarios de la salud, nos cuidaron durante la pandemia. Hoy nos toca cuidarlos a ellos”, añadió.

Desde el gremio de la salud valoraron la instancia, señalando que esta respuesta les entrega tranquilidad y confianza en que se avanzará en la protección de los más de 90 mil funcionarios que se desempeñan en la Atención Primaria de Salud.

PURANOTICIA