Actualizan estado de salud de los heridos del INBA: Uno en extrema gravedad y nueve críticos

A primera hora de este viernes, el Ministerio de Salud (Minsal) entregó un informe sobre el estado de salud de los heridos por la explosión de un artefacto incendiario en el Internado Nacional Barros Arana (INBA) el día miércoles, que dejó 35 lesionados.

“De las 35 personas afectadas, no hay fallecidos; 23 están hospitalizadas, 1 en estado de extrema gravedad y 9 en estado crítico”, informaron desde el Minsal.

La mañana del jueves, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, encabezó una reunión para coordinar las medidas ante la situación. Tras el encuentro, el secretario de Estado subrayó que se enfocarán en tres áreas: contención emocional, convivencia educativa y refuerzo en seguridad.

La emergencia fue provocada por una reacción química entre una bomba incendiaria y un contenedor con líquido inflamable, mientras un grupo de estudiantes preparaba una manifestación, presuntamente, en las afueras del colegio.

En este sentido, el ministro Cataldo señaló que “no sólo es inaceptable su uso en general, sino que en particular dentro de los espacios educativos que deben ser considerados espacios protegidos. Las acciones de violencia como las que hemos visto no pueden ser legitimadas como acciones de movilización social, porque detrás de esto no hay demandas, no hay objetivos, no hay rostros”.

