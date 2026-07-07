Activan protocolo especial para facilitar el retorno de venezolanos tras los terremotos

A raíz de la delicada situación que se vive en Venezuela, sobre todo en las ciudades de Caracas y La Guaira, producto del doble terremoto que golpeó a ese país el pasado 26 de junio, es que el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) activó la entrada en vigencia de un protocolo excepcional de salida voluntaria/humanitaria del país para ciudadanos venezolanos, quienes podrás hacerlo hasta con documentación de identidad o de viaje vencida. Esta medida busca facilitar el retorno de quienes lo requieran y para optar a este beneficio se considerarán las siguientes situaciones:

Residentes regulares: Ciudadanos venezolanos con residencia regular en Chile y documentos venezolanos vencidos que quieran retornar a su país.

Residentes irregulares: Personas en situación irregular y con documentos vencidos que cuenten con un pasaje aéreo propio, quienes deberán acreditar el pago previo de la multa correspondiente de forma online en el portal del Sermig.

Personas extranjeras con ingreso clandestino: quienes hayan entrado por paso irregular y documentos vencidos. Tienen que salir con un boleto aéreo propio por el aeropuerto Arturo Merino Benitez serán controlados por la PDI. Si no registra denuncia administrativa obligatoria, podrá realizarla en el mismo terminal, por lo cual se exige acudir con anticipación al aeropuerto y quedarán sujetos a prohibición de ingreso según lo establecido en la legislación.

Cabe señalar que este protocolo estará vigente para las personas a lo largo de todo Chile y por eso el llamado del director regional (s) del Sermig de Valparaíso, Daniel Baltra, es a que "las personas extranjeras de nacionalidad venezolana, ante la delicada situación que se vive en Venezuela producto del terremoto acaecido y requieran salir de nuestro país, puedan informarse de este protocolo excepcional de salida voluntaria/humanitaria, al cual pueden optar”.

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