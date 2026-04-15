Accidentes en bicicleta y scooter se disparan en Chile: más de 6 mil siniestros en trayectos laborales durante 2025

El balance anual sobre enfermedades profesionales y accidentes laborales en Chile ya fue publicado por la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso). Para la edición correspondiente al año 2025, el reporte centró su análisis detallado en aquellos percances viales de trayecto que involucran la utilización de ciclos, destacando específicamente a los scooters y las bicicletas.

Un total de 6.138 siniestros de este tipo fueron contabilizados en el documento, revelando una preocupante realidad en las calles. Al desglosar estas cifras, se observa que 5.181 episodios correspondieron a usuarios de bicicleta, mientras que 913 afectaron a quienes se desplazan en scooter. Además, se reportaron 44 casos donde ambos medios de transporte se vieron involucrados. Ante la magnitud de este fenómeno, la autoridad intensificó sus mensajes orientados a reforzar el llamado a la prevención.

Desde la Suseso subrayaron que las estadísticas expuestas evidencian la necesidad de extremar cuidados durante los desplazamientos cotidianos que realizan las personas entre el hogar y el lugar de trabajo.

Frente a este escenario, la institución reiteró una serie de recomendaciones clave para los usuarios. Entre las directrices se encuentran el uso de casco y elementos reflectantes, la preferencia por ciclovías habilitadas, y la señalización de giros con los brazos. Asimismo, se aconseja mantener el control de velocidad, realizar la revisión del estado de ruedas y manubrio, llevar a cabo la planificación de rutas y evitar audífonos que reduzcan la atención en la vía.

Finalmente, el organismo aseguró que continuará difundiendo información y medidas preventivas. Todo esto persigue un propósito claro: disminuir los accidentes y proteger de manera efectiva la seguridad y salud de las y los trabajadores del país.

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