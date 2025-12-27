Accidente vial en Las Condes cobra la vida de usuario de scooter eléctrico

Un conductor de un scooter eléctrico falleció durante la madrugada de este sábado tras verse involucrado en un choque con un vehículo menor en la comuna de Las Condes, Región Metropolitana.

El accidente se registró en la calzada de Manquehue Norte, donde, según los primeros antecedentes, se habría producido una colisión por alcance entre el automóvil y el scooter, cuyo conductor resultó con lesiones de extrema gravedad.

Desde Carabineros indicaron que el hecho corresponde a un accidente de tránsito tipo colisión, en el que estuvieron involucrados un vehículo menor y un ciclo, en este caso un scooter eléctrico perteneciente a una plataforma de arriendo, utilizada habitualmente por usuarios de la vía.

La institución policial agregó que se trata de un tipo de siniestro ocurrido en horas de baja visibilidad, explicando que durante la madrugada la iluminación natural es reducida, lo que puede afectar la percepción de los conductores. Además, detallaron que el sector corresponde a un tramo recto de tres pistas, donde estos ciclos pueden circular si no existe ciclovía.

Finalmente, personal especializado de la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) quedó a cargo de las diligencias para determinar la dinámica del accidente y establecer eventuales responsabilidades, mientras se continúa recabando antecedentes del hecho.

PURANOTICIA