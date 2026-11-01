Accidente de rafting en el río Maipo deja tres fallecidos y dos desaparecidos

La búsqueda de dos personas desaparecidas continúa en el río Maipo, luego de un accidente de rafting registrado durante la tarde de este domingo en la comuna de San José de Maipo, Región Metropolitana. La emergencia dejó un balance preliminar de tres personas fallecidas y ocho heridas, según los antecedentes entregados por el municipio, mientras distintos equipos especializados permanecen desplegados en el sector de San Alfonso.

El hecho ocurrió alrededor de las 14:30 horas, cuando una balsa que realizaba un descenso por el cauce volcó en circunstancias que todavía deben ser esclarecidas.

De acuerdo con la Municipalidad de San José de Maipo, la alerta fue recibida por Carabineros a través del número de emergencias 133, luego de que una persona informara sobre el accidente.

Tras el aviso, se activó un operativo de búsqueda y rescate para asistir a los afectados y localizar a quienes permanecían desaparecidos.

La información municipal señala que ocho personas resultaron lesionadas y permanecen internadas en el hospital de la comuna. Hasta ahora no se han entregado mayores antecedentes sobre la gravedad de sus heridas.

Asimismo, se reportó la desaparición de otras dos personas que formarían parte del grupo que se encontraba en la embarcación. Su situación continúa sin confirmación oficial.

Desde el municipio también expresaron sus condolencias a las familias de las víctimas y dieron cuenta del trabajo de los organismos de emergencia desplegados en el lugar.

ASOCIACIÓN DE RAFTING ACLARA QUE EMBARCACIÓN ERA OPERADA POR PARTICULARES

En medio de las labores de rescate, la Asociación de Empresas de Rafting del Cajón del Maipo emitió un comunicado para referirse al accidente y lamentar el fallecimiento de las tres personas.

“La Asociación de Empresas de Rafting del Cajón del Maipo lamenta profundamente el accidente ocurrido hoy en el río Maipo, a la altura del sector de San Alfonso, donde una balsa con un grupo de personas volcó durante su descenso”.

El gremio también abordó las circunstancias en que se desarrollaba la actividad, aclarando que la embarcación involucrada no estaba a cargo de ninguna de las empresas que integran la organización.

“Queremos aclarar que la embarcación involucrada no era operada por ninguna de las empresas que forman parte de esta Asociación, sino por particulares”.

La precisión busca establecer que el accidente no involucró a operadores pertenecientes a la agrupación, aunque todavía no se han informado mayores detalles sobre la organización del descenso ni sobre las personas responsables de la embarcación.

EQUIPOS ESPECIALIZADOS COLABORAN EN LA BÚSQUEDA

Pese a que el accidente no involucró a sus empresas asociadas, la organización informó que sus integrantes se encuentran colaborando con los organismos de emergencia en las labores desarrolladas en el río.

En ese contexto, destacó la participación de guías y kayakistas especializados, quienes prestan apoyo técnico en el operativo de búsqueda y rescate.

“Todas las empresas registradas de la zona, junto a sus equipos de guías y kayakistas de rescate certificados, se encuentran desplegados en terreno prestando colaboración técnica y humana a las labores de búsqueda y rescate lideradas por los organismos de emergencia (GOPE, Bomberos y Carabineros)”.

De esta manera, el operativo reúne a personal policial, voluntarios de Bomberos y equipos especializados en rescate acuático, quienes continúan trabajando para establecer el paradero de las personas desaparecidas.

Por ahora, las circunstancias que provocaron el volcamiento permanecen sin esclarecer. Tampoco se ha informado oficialmente la identidad de las víctimas ni las condiciones en que se desarrollaba la actividad.

La emergencia continúa en desarrollo, mientras se espera una actualización de las autoridades sobre el estado de los lesionados y los resultados de las labores de búsqueda en el río Maipo.

PURANOTICIA