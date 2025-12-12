Académico estima que sufragios nulos o blancos en la segunda vuelta serán "arriba de un millón"

El profesor titular del Instituto de Ciencia Política en la Universidad Católica, David Altman, analizó el presente del escenario político de cara a la segunda vuelta presidencial del próximo domingo.

En conversación con T13 Radio, el experto anticipó que “en una primera instancia, me atrevería a decir, y no hay que ser un cientista así muy adosado de creer que, si todo está como se dice, aparentemente hay una victoria de la oposición de hoy en día, o sea, de Kast, y hay varias preguntas que están ahí pendientes”.

“Primero, por cuánto sería la diferencia, y la segunda pregunta que a mí personalmente me interesa mucho es ver cuántos votos blancos y nulos van a haber, porque eso va a ser una suerte de termómetro en cuánto la gente se siente cómoda con estas dos candidaturas”, explicó.

En cuanto a si la distancia en el resultado entre ambas alternativas hace una diferencia para el análisis, el profesor titular UC indicó que “en cierto sentido sí, en cierto sentido no. ¿En qué sentido sí? En el sentido de la legitimidad de entrada, uno podría decir, que el futuro presidente va a sentir a la hora de comenzar el mandato”.

“¿En qué sentido no? Porque en la realidad no cambia absolutamente nada, que ganar por un voto o ganar por 30 puntos de diferencia, no hace diferencia a la hora de cómo se va a gobernar en un futuro”, añadió.

El académico también se refirió a la relevancia del número de sufragios nulos o blancos en los comicios, añadiendo que “en cierto sentido estamos en una elección bastante bipolar, claramente bipolar, con dos modelos bien distintos de país, y eso puede hacer sentir a mucha gente huérfana, no sentirse 100% identificada. Va a haber mucha gente, no me animaría a decirte un número, pero arriba de un millón”, estimó Altman.

Respecto a la evolución del escenario político durante los últimos años, de cara a la carrera a La Moneda, el cientista político planteó que “lo que estamos viviendo en Chile es un cambio de cómo se está reordenando la competencia política en la República. Yo encuentro que habría un nuevo clivaje, una nueva fractura entendida como una cuestión un poco más permanente. Estaríamos viendo una materialización de un nuevo eje, que yo lo llamé de Restauración versus Refundación. Y que viene muy de la mano de lo que fue el ciclo que produce el Estallido Social, las convenciones, los plebiscitos de salida, particularmente el del año 2022”.

“Toda esa turbulencia, yo encuentro que ha sido tremendamente traumática. No necesariamente de forma negativa para todo el mundo, pero sí ha sido un momento muy movido y que a la larga nos cambió la forma en que entendemos la política. Es más, usando datos de votación geográfica, yo muestro que el mapa de hoy en día electoral es notablemente parecido al del plebiscito de salida, mucho más que de cualquier elección anterior y mucho más que del plebiscito del 88”, recordó.

Asimismo, Altman explicó que estas ideas “no son equivalentes al Apruebo o Rechazo. Vulgarmente, lo que significaría Restauración-Refundación. Yo creo que la Restauración es ese grupo de personas que a la larga son los que extrañan los famosos 30 años”.

“Y el eje de la Refundación son los que aborrecen los 30 años. Y, en ese sentido, ojo, acá el triunfo político cultural de la Concertación es notable, porque esos 30 años del milagro chileno, del crecimiento, de la producción de empleo, de un país razonablemente funcional, transparente, que para muchos es todo lo contrario, el Chile de la desigualdad, el Chile neoliberal, el de la transacción, que es raro porque la transacción usualmente nosotros la entendemos como algo bueno, la negociación y ponerse de acuerdo”, continuó.

“Es una pincelada media vulgar lo que estoy diciendo, pero sí con los 30 años creo que se materializa un poco mejor este contenido. Pero no es solamente eso, es también la interpretación del estallido. El estallido como algo legítimo, también con excesos, dirán los refundacionistas, si vos querés, o no”, complementó.

“En Chile teníamos ciertas formas de hacer política y ciertas instituciones que se tienen que cuidar, hay ciertas formas de hacer política que tienen que ser cuidadas celosamente y ahí es donde vas viendo los dos grandes polos”, cerró el profesor del Instituto de Ciencia Política de la UC.

PURANOTICIA