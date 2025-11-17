Académico e investigador Mansuy: "Es el resultado electoral más exitoso en la historia de la derecha"

El académico de la Universidad de los Andes e investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), Daniel Mansuy, quien en septiembre de 2024 advirtió la derrota de Evelyn Matthei, destacó la victoria de la derecha en su conjunto, "la más exitosa de su historia", djo.

En entrevista con La Tercera, el analista criticó que anoche ninguno de los dirigentes de Chile Vamos se hizo cargo de la derrota, lo que no le sorprende del todo: “Es duro decirlo, pero así es la política. Toda la culpa va a recaer en Evelyn Matthei. Mañana van a dar vuelta la página y Matthei va a ser pasado”.

Añadió que José Antonio Kast "tuvo varios momentos muy buenos en la campaña: tuvo un primer semestre muy sólido y un segundo semestre más débil. Pero es cierto que tenía un mensaje, un diseño, tenía una estrategia hace años; un personaje construido en torno a ciertos temas y, por tanto, una credibilidad ganada en torno a las urgencias de los chilenos".

Agregó que "Kast tiene ahora la responsabilidad, como cualquier ganador de una primaria, porque eso fueron estas elecciones, de sumar a todas las fuerzas tras de sí. Con estos resultados Kast logra un liderazgo muy contundente: ahora él está al centro, con un sector hacia su derecha y otro sector hacia el centro. Desde este momento, José Antonio Kast es el líder incontestable de las derechas".

También dijo que "es una elección y un día histórico para las derechas. Aún sin tener el resultado definitivo de las parlamentarias, este es el resultado electoral más exitoso en la historia de la derecha".

"La verdad es que con estos resultados la segunda vuelta tiene poca incertidumbre. Es más, creo que los 10 puntos de diferencia que hubo entre Boric y Kast en 2021, van a ser el piso de la distancia entre Kast y Jara. Además, aquí va a pasar algo terrible, porque ya sin elección parlamentaria, las tropas se van. Me parece que no va a ser una elección muy emocionante", afirmó

