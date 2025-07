Académico de la UDP enfatiza que Matthei "tiene una tendencia a la baja" y que "puede que la saquen del escenario político"

El director del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes, analizó el escenario político tras la Primaria y el ingreso a la contienda electoral de Jeannette Jara como candidata de las fuerzas oficialistas.

En entrevista con radio Futuro, el académico analizó las causas del triunfo de la militante del Partido Comunista (PC): “Tuvo la virtud en su campaña de proyectar ciertos atributos que la gente sí quería: alguien que no era de las élites, y mencionar temas que eran relevantes para las personas. Ella está entendiendo que su rol tiene que ver con conectar con los problemas reales de la gente. Y eso es lo que yo creo que la hizo ganar”.

Fuentes proyectó que los potenciales votantes de la candidata en la segunda vuelta son los jóvenes y las mujeres, específicamente de sectores populares.

Respecto del rol del PC en la candidatura de Jara, el investigador señaló que “tiene que soltar los cargos de jefe de campaña y jefe del equipo económico. Si no, va a ser un chiste. La izquierda no tiene otro árbol al cual arrimarse que no sea Jeannette Jara”.

MATTHEI

Consultado por la presencia de Evelyn Matthei en una denominada “segunda vuelta alemana” por los candidatos José Antonio Kast y Johannes Kaiser, Claudio Fuentes reiteró que la abanderada de Chile Vamos tiene una tendencia a la baja.

“Puede que, o le vaya mal, o que incluso la saquen del escenario político. Ella siempre ha tenido campañas no muy buenas, se ha debilitado en el último tramo”, explicó.

Según Fuentes, “la presencia de Matthei en la segunda vuelta depende de que se mantenga, por un lado, y del desempeño que tenga Jara, por el otro”.

En el caso de ambas candidatas, señaló que será clave quiénes serán tanto el jefe de campaña como el del equipo económico.

FRENTE AMPLIO

El director del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la UDP señaló que una de las posibles deficiencias del Frente Amplio en estas primarias fue su estrategia de campaña: “Cuando uno mira las encuestas, al principio del ciclo electoral, los jóvenes mayoritariamente apoyaban a Winter, y ese grupo se fue yendo hacia Jara. En muy poco tiempo, un mes y medio, más o menos”.

“Entonces, claramente, ahí hay un problema con la campaña del Frente Amplio, que no supo identificar cuál era el objetivo estratégico para ganar la elección”, añadió.

Puntualizó, además, que fue un error por parte del FA el apuntar contra la exConcertación, como sucedió en la polémica por la franja electoral de Gonzalo Winter.

