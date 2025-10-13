Académico Carlos Peña: “Si Kast gana, Boric sería útil para desactivar la protesta social”

El rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, conversó sobre el escenario político de cara a las elecciones presidenciales y el rol que podría jugar Gabriel Boric en un eventual gobierno de José Antonio Kast.

En conversación con T13 Radio, el académico analizó el futuro del Presidente Boric: “Lo que se ha dicho muestra que el comentario político, que yo mismo ejercito por lo demás, es un ejercicio de puras trivialidades, de puras obviedades. O sea, decir que el futuro de Gabriel Boric es ser el líder de la oposición política, es de una obviedad gigantesca, pero, ¿qué se espera? ¿Que se recluya a los 40 años? Gabriel Boric fue un Presidente accidental, lo he dicho muchas veces”.

“Para él, llegar a la Presidencia es el punto de partida de lo que, en mi opinión, va a ser una brillante carrera política. Él no es Lagos, no es Bachelet, no es Frei, quienes al alcanzar la presidencia culminaron una vida política. Boric la está iniciando, y yo no tengo duda, o más bien abrigo la esperanza de que Boric se erija en el futuro, en el gran líder, digamos, de un gran proyecto socialdemócrata en Chile”, explicó Peña.

“El liderazgo futuro de Boric, en una eventual oposición, ya veremos qué ocurre, si ganase Kast, le convendría a este último, porque yo creo que Boric no alentaría la acción directa en las calles. Creo que Boric, luego de la experiencia que él mismo ha vivido, echando la vista atrás desde octubre de 2019 en adelante, ha comprendido que la democracia requiere medios institucionales”, agregó.

“De manera tal que paradójicamente, me parece, si Kast ganara, Boric será, digámoslo así, alguien que sería beneficioso, por decirlo de esta manera, para el gobierno de Kast, en el sentido que le permitiría impedir la acción directa en las calles, que es la vieja tentación de los sectores más de izquierda”, finalizó el rector de la UDP.

PURANOTICIA