Absuelven a carabinero acusado de homicidio en Recoleta: tribunal acreditó legítima defensa propia

El Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago absolvió al cabo primero de Carabineros, Gonzalo Riquelme Cid, acusado de homicidio simple por la muerte de Jonathan Reyes Somerville en marzo de 2020, en la comuna de Recoleta.

El dictamen absolutorio fue adoptado de forma unánime por los magistrados. La justificación central de esta medida radicó en que "el funcionario actuó en legítima defensa propia y de terceros, recurriendo al uso de la fuerza de manera progresiva".

Respecto al origen del operativo, el documento judicial detalla que "la intervención policial se originó en un llamado de auxilio. La víctima se encontraba en la vía pública durante la madrugada, portando un cuchillo de grandes dimensiones y acompañado de un perro pitbull. Testigos civiles y funcionarios confirmaron que momentos antes se había enfrascado en un altercado con una pareja, lo que generó la presencia de Carabineros en el lugar".

En cuanto a la acción letal, la resolución judicial determinó que "Riquelme utilizó su arma de servicio como último recurso, luego de intentos previos de persuasión y advertencias verbales. El empleo del arma de fuego no fue un castigo, sino una reacción para interrumpir una agresión que podía comprometer la vida de los funcionarios".

Sobre la mecánica de los hechos, el texto legal puntualizó que "el disparo se produjo a corta distancia, impactando directamente en el tórax de la víctima, lo que provocó su muerte inmediata". Asimismo, los sentenciadores recalcaron que "la dinámica del procedimiento se ajustó a los protocolos institucionales, que contemplan el uso de armas letales solo frente a amenazas graves e inminentes".

Al profundizar en su evaluación, los jueces hicieron hincapié en que "no se trató de una autorización genérica para disparar, sino de circunstancias específicas: la negativa persistente de la víctima a soltar el cuchillo, la proximidad física con los funcionarios y la insuficiencia de los medios disuasivos previamente empleados".

A modo de cierre, el veredicto argumentó que, "aunque los hechos se enmarcan en la figura de homicidio simple, no son antijurídicos al estar amparados en la legítima defensa. Sería incoherente desconocer que el disparo se produjo en un contexto de agresión actual o inminente".

De esta manera, Riquelme fue absuelto de toda responsabilidad penal por el episodio.

PURANOTICIA