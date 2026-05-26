Subsecretario Pavez descarta regularización migratoria y confirma que el nuevo plan de seguridad se presentará en junio

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, respaldó las declaraciones del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, respecto de mantener el marco establecido por la ley impulsada durante el Gobierno de Gabriel Boric que creó dicha cartera, aunque precisó que la actual administración presentará un plan propio en materia de seguridad.

En entrevista con CNN, Pavez explicó que “la ley que crea el Ministerio de Seguridad obliga a tener una Política Nacional de Seguridad, que es un lineamiento muy general, un marco conceptual que el Estado de Chile plantea mediante un documento de 49 páginas, que está disponible y que firmó el exministro Luis Cordero”.

Asimismo, detalló que en ese documento “se aborda desde la prevención del delito en la niñez hasta la reinserción en las cárceles. Eso no es el plan de seguridad. Por eso, lo que dice el ministro Arrau es que ese marco nos permite conversar”.

Respecto de las críticas formuladas por la exvocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien cuestionó que el Ejecutivo no tendría un plan de seguridad, el subsecretario respondió: “no le voy a contestar, voy a explicar esto. Por supuesto que existe un plan de seguridad, todas las candidaturas presentaron sus propuestas”.

Pavez además adelantó que el ministro Arrau presentará el próximo martes 2 de junio ante el Senado un plan de seguridad con una “impronta” propia de la nueva administración.

POLÍTICA MIGRATORIA

En relación con la situación migratoria, el subsecretario sostuvo que “el proceso de regularización no está en el horizonte del gobierno aún. La meta del presidente de la República es expulsar la mayor cantidad de personas posibles y facilitar que las personas puedan salir voluntariamente y volver a entrar”.

Consultado sobre si continúa vigente el compromiso de expulsar a 330 mil migrantes irregulares, Pavez respondió: “sí, vamos a hacer todo lo que podamos”.

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