Caen dos sujetos tras persecución en Estación Central: escapaban en auto robado con armas y uniformes falsos de Carabineros

Personal de Radio Patrullas de Carabineros detuvo a dos sujetos que se desplazaban en un vehículo en cuyo interior se encontró vestimenta similar a la utilizada por funcionarios de la institución.

El procedimiento se registró durante la madrugada, cuando efectivos policiales realizaban patrullajes preventivos por calle Tránsito, en la comuna de Estación Central. En ese contexto, detectaron un automóvil estacionado, marca Peugeot modelo Partner, de color blanco, que portaba una patente de fabricación artesanal.

Al intentar fiscalizar el vehículo, el conductor huyó del lugar, lo que dio inicio a un seguimiento controlado por diversas calles del sector. La persecución finalizó en la intersección de calle Los Gladiolos con pasaje Vanguard.

En ese momento, cinco individuos descendieron del automóvil e intentaron escapar a pie. Sin embargo, Carabineros logró detener a dos de ellos a pocos metros del lugar.

Posteriormente, tras revisar el vehículo, el personal policial encontró dos armas de fuego tipo pistola, ambas con sus respectivos cargadores y munición en el interior. Además, se incautó vestimenta similar a la utilizada por Carabineros y dos teléfonos celulares.

Los detenidos fueron trasladados hasta la 21ª Comisaría Santiago Central. Allí, al verificar el número de chasis visible en el parabrisas y consultar los antecedentes con la Central de Comunicaciones, se estableció que la patente correspondía a otro vehículo Peugeot modelo Nueva Partner, el cual mantenía un encargo vigente por robo con violencia desde el 13 de junio.

Los imputados fueron identificados con las iniciales J.I.G.G., de 27 años, quien registra antecedentes penales, y P.A.M.A., de 18 años, sin antecedentes.

PURANOTICIA