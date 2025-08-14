"Absolutamente inaceptable": Presidente Boric critica a Trump por "censurar" el museo Smithsonian

El Presidente Gabriel Boric criticó a su par de Estados Unidos, Donald Trump, por "censurar" al museo Smithsonian y llamó a “defender la libertad de expresión y la cultura”.

Durante la ceremonia de entrega de los Premios Presidente de la República 2024 a la Música Nacional y a las Artes Escénicas, el Mandatario mencionó que el magnate “ha decidido censurar uno de los museos más importantes de Estados Unidos, el Smithsonian, para intervenir su curatoría, para asegurarse que cumpla con las directrices que impone el gobierno”.

“Eso es absolutamente inaceptable desde un país como Chile. Y creo que es importante decirlo”, recalcó el jefe de Estado.

Asimismo, dijo que “los momentos oscuros no caen de la noche a la mañana, se van consolidando de a poquito, van a avanzando, en donde empezamos a naturalizar de a poco las diferentes censuras o autocensuras que se van produciendo en la cultura”.

Además, el Presidente apuntó de forma indirecta a su par argentino, Javier Milei. “Hoy día decimos que Estados Unidos puede estar muy lejos. Pero miren como lo están pasando los artistas en Argentina en este momento”, expresó.

Finalmente, debido a esta situación invitó a todos y todas “a defender la libertad de expresión y la cultura”.

