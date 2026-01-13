Absolución de Crespo en caso Gatica genera un regaño interno en el oficialismo por la aprobación de la ley Nain-Retamal

La absolución del exteniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, por las lesiones que dejaron ciego al diputado electo Gustavo Gatica durante el estallido social, abrió un flanco político en el oficialismo.

Parlamentarios del Partido Comunista (PC) y del Frente Amplio (FA responsabilizaron al Gobierno por haber impulsado la ley Nain-Retamal, a la que atribuyen el sustento jurídico del fallo.

El diputado Matías Ramírez (PC) criticó a quienes apoyaron la norma: “Sería bueno que parlamentarios que se dicen progresistas y votaron a favor del proyecto de ley de la derecha Nain-Retamal y que hoy sirvió de sustento para absolver a Claudio Crespo por disparar y cegar a Gustavo Gatica den alguna explicación. Cuando se pacta con la derecha es la derecha la que gana”.

Por su parte, la diputada Daniela Serrano (PC) advirtió que “tal como lo dijimos más de una vez, la aprobación de la Ley Nain-Retamal sería caldo de cultivo para la impunidad de la brutalidad policial”.

El alcalde de Recoleta, Fares Jadue (PC), también expresó preocupación: “Este fallo genera una profunda preocupación. La absolución de Claudio Crespo se funda en la aplicación retroactiva de la ley Nain-Retamal, a hechos ocurridos en 2019, lo que abre un debate muy serio sobre los estándares y el uso de la fuerza y sus efectos en casos de violaciones a derechos humanos”. Añadió que “respetamos las decisiones de la justicia, los tribunales, pero como sociedad no podemos dejar de reflexionar sobre las señales que se entregan a las víctimas y a la ciudadanía”.

La diputada Lorena Pizarro (PC) sostuvo que “esto no es una noticia más, este es un Chile que vuelve a vivir el horror de la impunidad con Nain-Retamal (...) fuimos muy firmes en condenarlo como comité, y ahí está la primera respuesta”.

La parlamentaria emplazó directamente al Ejecutivo: “Que respondan los que la mandaron, que respondan los que la aprobaron y que respondan cuando a partir del 11 de marzo se empiece a aplicar sin ningún pudor”. Recordó además que “este comité iba a recurrir al Tribunal Constitucional para rechazar ese proyecto de ley, y el Gobierno a las ocho de la mañana lo proclamó para que nosotros no pudiésemos recurrir al TC. Que se hagan cargo como se tienen que hacer cargo de esa indecencia que a partir del año noventa selló la impunidad en este país”.

A nivel institucional, el PC emitió una declaración: “Nos alarma profundamente el fallo dado a conocer el día de hoy. A partir de esta resolución surge una legítima inquietud respecto de la eventual impunidad de quienes —amparados en un supuesto rol de control y represión de la movilización social— puedan ser absueltos bajo criterios similares”.

FRENTE AMPLIO

Maite Orsini vinculó la absolución a una falta de estrategia progresista: “La absolución de Crespo no es casual: responde a la falta de una propuesta progresista clara en materia de seguridad y a la concesión frente al populismo penal. El Gobierno no debió avalar una ley incompatible con los DD.HH”.

La diputada Lorena Fries subrayó que “el no enmarcar el uso de la fuerza proporcional, lo que produce es muerte y lesiones. Lesiones que en Chile sufrieron durante un contexto miles y cientos de personas y que constituyen y relacionan los derechos humanos”.

GOBIERNO

Frente a la molestia oficialista, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo (PC), pidió cautela: “Primero de todo hay que esperar el fallo, aquí hay que ser prudente, no hay que aseverar consecuencias de las cuales no estamos seguros, eso es lo primero, hay que ser prudente en estas materias”.

El secretario de Estado recalcó que “hay que esperar el fallo, hay que leerlo con tranquilidad, hay que ser muy prudente en la forma en que realizamos juicios de que esto fue lo decisivo o no, y aquí lo más importante es que nuestro sistema institucional funciona, nosotros tenemos una democracia con tribunales independientes, con tribunales que realizan la calificación de la responsabilidad jurídica y penal conforme a los antecedentes que se le entregan, hay instancias pendientes todavía, entonces aquí lo primero es el llamado a que esperemos el fallo”.

Finalmente, Gajardo exhortó a no sacar provecho político: “Ningún sector saque ningún tipo de ventaja de una situación dramática. La situación en la que se vio lamentablemente involucrado Gustavo Gatica es una situación dramática y por lo mismo tenemos que ser primero de todo muy empáticos con esa situación, solidarizar con ese drama y esperar el fallo para poder analizarlo detenidamente”.

