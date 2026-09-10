Abren sumario sanitario a laboratorio que realizó test de drogas al exsubsecretario de Hacienda

La Seremi de Salud de la región Metropolitana detectó deficiencias en la identificación de muestras y fallas administrativas, razón que llevó a que abriera un sumario contra el Laboratorio Corthorn Health Limitada.
La Seremi de Salud de la región Metropolitana realizó una fiscalización y posterior apertura de un sumario sanitario al Laboratorio Corthorn Health Limitada, el que estuvo a cargo de realizar los test de drogas al exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez.
Teletrece reveló que el martes 11 de agosto llegaron funcionarios de la seremi al laboratorio para realizar una fiscalización sorpresa en las instalaciones, debido a que se presentó una “solicitud de fiscalización anónima”.
Según fuentes consultadas por citado medio, el propósito de la fiscalización era verificar las condiciones de custodia de la contramuestra del exsubsecretario, la cual se confirmó que permanecía debidamente resguardada.
Luego, se inspeccionó el resto de las instalaciones, donde se detectó deficiencias en la identificación de muestras y fallas administrativas, razón que llevó a que abriera un sumario contra el laboratorio.
El organismo fiscalizador presentó cuatro observaciones:
Cabe recordar que el exsubsecretario Juan Pablo Rodríguez ha cuestionado el procedimiento del laboratorio y ha asegurado que no es un consumidor de drogas.
La exautoridad se refirió al hecho en redes sociales, donde señaló que “la verdad prevalecerá”.
(Imagen: @jprodriguezo)
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