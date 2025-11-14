Abren sumario contra ministro Diego Simpertigue por presuntos vínculos con imputado en caso "Muñeca Bielorrusa"

El pleno de la Corte Suprema decidió abrir un sumario en contra del ministro Diego Simpertigue, esto luego que el medio digital Reportea revelara que a dos días de concluir el enfrentamiento judicial entre el consorcio bielorruso Belaz Movitec (CBM) y Codelco, el magistrado viajó en un crucero junto a su esposa y el abogado Eduardo Lagos, quien se encuentra imputado en dicha causa.

La vocera del máximo tribunal, María Soledad Melo, informó que el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco Herrera, dio cuenta de los antecedentes que se han conocido públicamente y luego de conversar con el ministro afectado.

“El Pleno estimó necesaria la revisión de éstos antecedentes y para obtener mayor claridad respecto de los mismos dispuso la instrucción de un sumario administrativo, que va a estar a cargo del fiscal judicial de la Corte Suprema (Jorge Pizarro Astudillo)”, indicó.

Consultada por la forma de tramitación del sumario administrativo y qué implica este proceso, la ministra Melo explicó que “a través del sumario administrativo lo que se hace es una investigación, a cargo de fiscal judicial, quien deberá analizar todos los antecedentes, tomarle declaración al ministro, recabar toda la información que requiera, para determinar si existe algún tipo de responsabilidad. Una vez realizada todas las diligencias tiene dos alternativas: formularle cargos al ministro, oportunidad en que el ministro tendrá que contestarlos, y el fiscal emitirá un informe y propone alguna medida (disciplinaria); o la absolución y eso es conocido por el Tribunal Pleno".

Melo complementó señalando que "las medidas en virtud del sumario administrativo están en Código Orgánico (de Tribunales) y van desde la amonestación privada a la suspensión. Un destitución no es a través de un sumario administrativo, sino que ahí corresponde la apertura de un cuaderno de remoción, como ha ocurrido en otros casos, pero eso no se ha discutido”.

