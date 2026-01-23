Abren investigación tras hallazgo de bolsa con aparentes restos de cocaína en un baño de la Fiscalía Centro Norte

Una investigación interna fue activada tras el hallazgo de una pequeña bolsa con aparentes restos de cocaína en dependencias de la Fiscalía Centro Norte, específicamente en un baño ubicado en el piso 10 del edificio institucional.

De acuerdo con información confirmada por la propia Fiscalía, el elemento encontrado correspondía a una bolsa de tamaño reducido asociada a consumo individual, la que contenía solo restos de la sustancia, sin posibilidad de ser sometida a análisis de laboratorio.

El descubrimiento ocurrió durante este miércoles en un baño de uso general y fue comunicado de inmediato a la Fiscalía Nacional, según detallaron desde el organismo persecutor.

Desde la institución señalaron que la indagatoria sigue en desarrollo, mientras que Carabineros informó que el OS7 quedó a cargo de las diligencias, sin entregar mayores antecedentes debido a que se trata de un proceso en curso.

