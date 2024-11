Abogado que asesora a denunciante del Presidente Boric dice que acusación es por difusión de imágenes tras pérdida de pendrive

El abogado Jaime García, asesor de la mujer que interpuso una denuncia contra el Presidente Gabriel Boric se refirió a la acción judicial que se ingresó el 6 de septiembre ante la Fiscalía Regional de Magallanes.

El profesional explicó que la denuncia en contra del Mandatario es por difusión de imágenes íntimas, más no por acoso sexual.

Detalló la perdida de un pendrive desde el escritorio que compartía con Boric durante el periodo en que se encontraban desarrollando la práctica profesional.

El aparato tendría las fotos que, la presunta víctima acusa, fueron difundidas.

“La denuncia no tiene que ver con lo que supuestamente recibió el ahora Presidente en su correo electrónico, sino que con el extravío de un pendrive que la supuesta víctima tenía en su escritorio cuando hacía la práctica profesional de Derecho junto a Gabriel Boric, con quien se sentaba al lado", relató a Ex-Ante.

Ese pendrive se perdió, y contenía las imágenes. Al verlas circular en internet, a mediados de este año, concluyó que haría una denuncia porque en su opinión sólo lo podría haberlo dado a conocer el Mandatario”, agregó.

Mientras que en diálogo con Meganoticas, el abogado sostuvo que a la denunciante "le parece aberrante que el propio Gobierno esté filtrando cosas que ella nunca quiso que se hicieran públicas. Es lógico, ¿o no?".

"Yo, al igual que todos nosotros en Chile, he visto las noticias y le están tratando de apuntar otra cosa. Están dejando como que el denunciado sería una víctima de acoso y desentendernos del tema, en que se supone que se difundieron imágenes privadas de una persona", expuso el profesional.

García insistió en que la denuncia es por la "difusión de imágenes personales y privadas y, más encima, de índole íntimo respecto de esta persona. Y haciendo el link de espacio temporalidad, justamente esto pasa cuando ella respecto de él eran compañeros de práctica profesional".

Explicó que, de acuerdo a lo que la mujer le comentó, "a ella se le pierde un contenido con fotos en esa época, 2013 o 2014, cuando ambos eran compañeros. Lo raro de esto es que ella ve ahora, año 2024, que esas fotos están difundidas por todo el mundo".

"Entonces ella hace el link: 'Yo tenía estas fotos en un pendrive, en su momento el pendrive se me perdió, y ahora están las fotos en todo el mundo'. Y hace esa correlación de que 'a ver, quién estaba ahí. Quién me podría haber sustraído el dispositivo en donde yo tenía estas fotos' y ahí parte el tema", relató.

García señaló que ella nunca le envió fotografías al Presidente Gabriel Boric, aunque aclaró que "si hubiera sido así, tampoco a ninguna persona le da derecho a difundir sus fotos, aunque ella se las hubiera enviado".

"Ella me ha dicho que no (le ha enviado fotos). Ella insiste en la tesis de que tenía las fotos en un dispositivo de almacenamiento y de repente se desapareció. Después no pasó nada, no denunció, y cuando ahora se entera de que esas fotos están en todo el mundo, ahí como que le da el clic. Y obviamente se siente mal que todo el mundo la está viendo", insistió.

"Lo que yo sé es que ella se encuentra con estas fotos circunstancialmente este año. Ella se reconoce, (...) ella sabe que es ella. Reconoce su cuerpo. Se encuentra las fotos en internet", agregó.

Luego de este hallazgo, la mujer hizo la denuncia. "Hace el link que el único que podría haber tenido acceso a estas fotos... no el único, pero sí al menos en la época en la que esas fotos estaban en tal lado y en tal fecha, fue cuando ambos y otros postulantes hacían la práctica", complementó.

Finalmente, sostuvo que "la denuncia la hizo contra él, pero cuando ella tiene la entrevista con el fiscal, se hace contra quienes resulten responsables, que es lo típico de cualquier querella, porque ella ni siquiera tiene un ánimo de perjudicarlo".

"Él, porque se cree buen estratega, al hacer las declaraciones y subir cosas de ella, ahora se me hace más lógico el tema. No sé si a usted le parece normal que estos supuestos correos... ¿alguien guarda correos por 15 años?", cuestionó.

