Abogado Mario Vargas insiste en que mensajes telefónicos de Hermosilla no relacionados con caso Audios y Factop deben ser eliminados

El abogado, Mario Vargas, amigo del jurista, Luis Hermosilla, vinculado al Caso Audios que se refiere a un eventual soborno al Servicio de Impuestos Internos y a la Comisión para el Mercado Financiero, insiste en que todos los mensajes telefónicos que no tengan relación alguna con el audio filtrado de Hermosilla y del Caso Factop, no sólo no tienen que darse a conocer, sino que es más, tienen que ser eliminados.

Recordemos que Vargas consiguió que esos registros que están en manos del Ministerio Público no se entregue al Consejo de Defensa del Estado.

El abogado sostuvo que "se debería destruir toda la información que contiene el teléfono del señor Hermosilla, porque la fiscalía no puede revisar información para la que no está autorizada”. Estas declaraciones las hizo en conversación con T13 Radio, afirmando, al mismo tiempo que “todas las personas que están en el celular (de Luis Hermosilla) estamos bajo sospecha, cuando tenemos el legítimo derecho de que nuestras conversaciones no sean publicadas ni analizadas por nadie”.

Asimismo, Vargas mencionó que su decisión de que no se den a conocer los mensajes telefónicos de Luis Hermosilla, no relacionados con el Caso Audios y Factop, no se trata de una maniobra para evitar que se conozcan antecedentes. “No estoy tratando de ocultar algo” dijo, asegurando que “estoy protegiendo la intimidad de las conversaciones que tuve con algunas personas”.

En relación a la cercanía que tiene con Hermosilla, el abogado señaló que “nos conocíamos hace bastante tiempo, tengo una relación de amistad, nunca hemos sido socios, pero si tuvimos defensas conjuntas”.

PURANOTICIA