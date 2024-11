Abogado del Presidente Boric reitera su inocencia: "Él es víctima de acoso sistemático"

El abogado del Presidente Gabriel Boric, Jonatan Valenzuela, reiteró que el Mandatario fue víctima de acoso reiterado por parte de una mujer mayor de edad con la que coincidió en Magallanes, cuando el Jefe de Estado realizaba su práctica profesional hace 10 años atrás.

En un punto de prensa antes de ingresar a su oficina, en la comuna de Las Condes, el profesional reiteró en parte lo que hizo público en un comunicado, en el que dio cuenta de que había una denuncia presentada por la mujer en septiembre pasado.

En ese sentido insistió en que se trata de hechos ocurridos hace 10 años, que “inician en julio de 2013 y se prolongan hasta julio de 2014” y que tiene “un nuevo episodio, si se quiere, en septiembre de este año“, cuando la mujer ingresó una denuncia contra el Presidente Gabriel Boric en la fiscalía de Magallanes con fecha 6 de septiembre de 2024.

En ese sentido, insistió en que el Mandatario, “quien realizaba su práctica y era candidato a Diputado”, nunca tuvo una relación afectiva con la denunciante, quien envió “25 correos electrónicos desde igual número de cuentas diferentes”, lo que en opinión del abogado constituye “un acosos sistemático hacia el Presidente, quien es la víctima de este acoso”.

Además, reiteró que el jefe de Estado “desde el primer momento ha estado a disposición de la fiscalía” para colaborar al esclarecimiento de estos hechos. Agregó que como abogado del Presidente ha estado en contacto con la fiscalía y su última comunicación fue el 22 de octubre, cuando hizo entrega de una copia de los correos electrónicos que recibió Boric.

“Desde julio del año 2013 y hasta el año 2014, mi representado fue víctima de un envío de correos electrónicos, constitutivos de un acoso sistemático en su contra, el que ha tenido como nuevo episodio la presentación de una denuncia ante la Fiscalía Regional de Magallanes, el 6 de septiembre de 2024”, señaló.

“Se trata de envíos de correos electrónicos, 25 correos electrónicos cuyo contenido no voy a comentar en detalle, pero sí puedo decirles que en uno de ellos se le hizo envío de imágenes de carácter explícito, no solicitadas y no consentidas por parte del Presidente”, agregó.

“10 años después, porque no había ningún contacto entre ellos desde julio del año 2014, 10 años después, se ha presentado una denuncia a la Fiscalía Regional de Magallanes”, insistió.

Asimismo, dijo que “al haber pasado ya un mes desde que fueron entregados estos antecedentes”, se decidió hacer público estos hechos. “Es un plazo prudente para hacer público esto”, subrayó Valenzuela.

“La última comunicación con la Fiscalía fue hace un mes, el 25 de octubre. A mí me pareció que el plazo de un mes, esto es al 25 de noviembre, fue un plazo prudente para ya hacer públicos estos hechos. No tenemos nada que esconder. El presidente ha sido víctima de una serie de actos que quedarán perfectamente establecidos”, relató.

“El presidente rechaza y desmiente categóricamente esta denuncia, el presidente es víctima de la situación de acosos sistemático de correos electrónicos”, insistió el profesional confía en que “la verdad del caso quedará completamente establecida”.

“Todas las circunstancias de carácter jurídico son parte de la investigación” y, por lo tanto, no profundizó en las razones para esperar dos meses antes de hacer pública la denuncia contra el Mandatario.

Además precisó que el Presidente Boric “se entera a través de una revisión periódica que se hace” de las distintas situaciones que podrían tener relación con el Mandatario, como acciones judiciales en su contra.

El abogado Jonatan Valenzuela reiteró que respetan la autonomía de la fiscalía y que estos hechos queden completamente esclarecidos.

