Abogado del Presidente Boric descarta filtración y reitera que el acceso a la denuncia fue "totalmente transparente y legítimo"

El abogado del Presidente Gabriel Boric, Jonatan Valenzuela, aseguró que no hubo irregularidades en la manera en que tomaron conocimiento de la denuncia presentada por una mujer contra el Mandatario, por hechos ocurridos hace una década en Punta Arenas, mientras ambos coincidieron en la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) de la capital de la región de Magallanes.

"El colega (Miguel) Schürmann explicó cómo, de manera totalmente transparente y legítima, realiza búsquedas de información que puedan ser de relevancia”, dijo el abogado Valenzuela en un breve punto de prensa.

También sostuvo que “es totalmente conocido cómo fue la entrega concreta de la denuncia en este caso" y que la indagatoria, en cuanto a versiones sobre una supuesta filtración de antecedentes desde el Ministerio público, “es resorte de la Fiscalía y la Fiscalía tomará sus propias decisiones".

"No me corresponde opinar sobre potenciales filtraciones, eso es resorte del Ministerio Público. Entiendo por la información de prensa que ellos han tomado decisiones a este respecto, que me parecen justificadas", afirmó.

Sobre las diligencias realizadas, que contó con el concurso voluntario del Mandatario, el abogado Jonatan Valenzuela se excusó de entregar detalles porque “son parte de una investigación en curso".

Solo se limitó a comentar que "se trata de entrega de correos, correos que ya han sido aludidos en este caso" y a decir que no tiene conocimiento “de ninguna otra diligencia decretada” cuando fue consultado si se le ha comunicado fecha para que el Presidente Gabriel Boric declare ante la fiscalía.

La Fiscalía Regional de Magallanes confirmó el martes el inicio de una investigación penal por eventuales delitos de acceso ilegal o indebido a los antecedentes de la causa en la que el mandatario figura como imputado.

Sobre esto, el abogado Miguel Schürmann descartó una filtración y una versión sobre la manera en que el equipo de abogados del Presidente tomó conocimiento de la denuncia en su contra.

"Accedí al RUC de la causa mediante un procedimiento de búsqueda diario que hago del RUT del Presidente en el sistema SIAU (de tramitación de causas de la fiscalía). Esto consiste en ingresar su RUT en el sistema desde una cuenta que no tiene causas del Presidente asociadas. Se busca su RUT y el sistema arroja el RUC más reciente. Luego de eso solicité la acreditación desde mi cuenta a ese RUC, dado que es la única forma de obtener información de la causa", relató Schürmann.

PURANOTICIA