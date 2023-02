Abogado defendió la inocencia de Parived y aseguró que se entregará a la justicia en las próximas horas

Marco Antonio López, alias “Parived”, podría entregarse en las próximas horas. Así lo informó su abogado, Mario Vargas, quien pidió que "con la mayor brevedad posible" se agende una audiencia de control judicial antes de la formalización.

Pareja de la animadora de televisión Tonka Tomicic, López está siendo buscado por el delito de receptación en el marco del denominado "caso Relojes", donde se investiga a una agrupación delictual dedicada a la comercialización de relojes de alta gama, joyas y otros accesorios que eran obtenidos de forma ilícita.

La casa de López y Tomicic en Vitacura fue allanada este martes por la PDI, así como más de 30 domicilios particulares y comerciales, entre ellos las Galerías de Santo Domingo -donde fue detenida Estrella Dinamarca- y el conocido restaurante “Donde Augusto”, ubicado en el Mercado Central.

Vargas concedió una conferencia de prensa virtual para abordar la situación, en la cual afirmó que viajará a Santiago para coordinar la entrega de "Parived".

"No he podido hablar con él. Nos vamos a poner a disposición de la justicia, de inmediato si es posible. Dónde, cómo y a qué hora es algo que estamos viendo, no está en cuestión nuestra disposición", señaló, advirtiendo que aún no han recibido una notificación oficial sobre la orden judicial.

Además, el abogado acusó que la orden de detención "se puede calificar como un acto arbitrario del Ministerio Público, que sigue generando un perjuicio gigantesco a nuestro representado”.

El jurista apuntó a una "represalia" por parte de Fiscalía, ya que horas antes de que se emitiese la orden había solicitado una audiencia para que se explicasen los delitos que se le investigan a su representado.

"Nunca ha sido la intención de mi representado eludir la acción de la justicia. Por eso, no se entiende esta reacción violenta, porque finalmente la orden de detención es coacción por parte del Estado a una persona que estuvo siempre dispuesta a colaborar con la investigación", criticó.

Subrayó que "habiendo transcurrido 5 años desde que se inició esta causa y más de dos años desde que tenemos conocimiento de que mi representado tiene la calidad de imputado, sin habérsenos entregado ningún antecedente respecto a cuál es la imputación concreta que pesa sobre esta parte y, considerando todos los daños de carácter personales y profesionales que ha generado esta investigación, venimos en solicitar que se fije un plazo para que el Ministerio Público de a conocer los hechos investigados".

El jurista insistió que "mi representado es inocente de los cargos que aparentemente se le quieren imputar. Apenas tenga contacto con él, vamos a tomar todas las medidas para ponernos a disposición".

