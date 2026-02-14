Abogado de víctimas de tragedia en mina El Teniente no descarta ampliar querella

Nuevos antecedentes en la investigación del derrumbe ocurrido en 2023 en la División El Teniente, que dejó seis víctimas fatales en 2025, volvieron a tensionar el caso luego de que Codelco reconociera ocultamientos de información ante el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).

En este contexto, el abogado representante de las familias afectadas señaló que es probable que la querella presentada por cuasidelito de homicidio se amplíe hacia la figura de obstrucción a la justicia, una vez reunidos todos los antecedentes del caso.

El jurista advirtió que las responsabilidades podrían no limitarse a los funcionarios ya desvinculados por la minera, apuntando a posibles implicancias “más arriba” e incluso a miembros del propio organismo fiscalizador.

Respecto de las autorizaciones para continuar trabajos en la zona afectada tras el accidente, cuestionó la relación entre Sernageomin y Codelco, señalando que esta interacción también debería ser objeto de investigación. “Todo esto debía haber sido revisado por el Sernageomin, porque tienen que presentar planes de explotación y autorizar según el antecedente geológico y la estabilidad del cerro”, explicó.

El abogado también destacó la importancia de determinar las causas de desvinculación de los funcionarios de Codelco, ya que según el tipo de desvinculación podría desprenderse cierta complicidad hacia niveles superiores.

Sobre la auditoría internacional, indicó que apunta a problemas en la gobernanza del sistema, lo que podría derivar en responsabilidades administrativas, aunque no necesariamente penales. “No sé si dará para un tema penal, pero sí para investigar hacia arriba qué falló”, comentó.

Finalmente, enfatizó que el objetivo de las familias es esclarecer los hechos y prevenir futuros accidentes: “La única forma de que haya justicia para las víctimas es que se sepa la verdad. Las vidas no se recuperan, pero se pueden evitar futuros accidentes si se investiga a fondo y no se oculta información”.

