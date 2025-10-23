Abogado de Pablo Longueira acusó que la fiscal del caso SQM "faltó a la lealtad y a la ética básica, que es decir la verdad"

El abogado de Pablo Longueira, Alejandro Espinoza, se refirió a la decisión de la justicia de absolver a su representado y a otros siete imputados, además, apuntó directamente contra la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, a cargo del caso SQM, por "faltar a la verdad".

“Fue imputado de delito más grave que podría cometer una persona en su calidad de político, que habría sido sobornado por la empresa SQM para realizar ciertos actos en favor de esa compañía”, recordó en entrevista con radio Agricultura.

“Esos cargos que eran infundados, completamente inventados, que no tenían ningún fundamento. Fueron desestimados y tuvimos la oportunidad en un juicio de demostrar la absoluta inocencia”, agregó.

“Los hechos por los cuales estaba siendo acusado no existían. Se demostró, que Pablo Longueira no recibió absolutamente ningún peso de SQM, como sostenía el Ministerio Público”, añadió.

“Yo mantengo que aquí ha habido gravísimas faltas a la ética y al principio de objetividad por parte de los fiscales que llevaron adelante esta investigación y este proceso”, sostuvo.

El profesional denunció una “maniobra de Fiscalía”, en la cual “agrupó la causa de Pablo Longueira con una serie de otros acusados, de manera que estuvimos meses, y yo diría años escuchando pruebas completamente impertinentes respecto de los hechos por los cuales estaba juzgando a Pablo Longueira”.

“La fiscal Claudia Perivancich nuevamente a mi juicio falta a la lealtad y a la ética básica, que es decir la verdad”, sentenció.

Finalmente, Espinoza afirmó que “Pablo Longueira, sin lugar a duda, es el político vivo, más importante que ha tenido la centro-derecha en los últimos 25 años. Por esa razón, evidentemente, él era un objetivo muy relevante, y aquí ha habido una actuación deliberada de demoler su prestigio, su honra y su honorabilidad”.

