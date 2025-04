Abogado de la tripulación del buque "Cobra" reconoce posibilidad de que hayan colisionado con la lancha "Bruma"

La investigación por la desaparición de los siete pescadores de la lancha "Bruma" en Coronel sumó un nuevo giro. Esta vez, fue el abogado de la tripulación del pesquero "Cobra", Alejandro Espinoza, quien entregó datos técnicos que podrían acercar la hipótesis de una colisión entre ambas embarcaciones.

La defensa del buque industrial recurrió a una empresa especializada en posicionamiento satelital para obtener mayor claridad sobre los movimientos de embarcaciones durante la madrugada del 5 de abril. El informe técnico revela que la "Bruma" emitió su última señal a las 03:08 horas.

“A las 03:17 horas debía enviar otra señal, pero no lo hizo, lo que sugiere que el accidente ocurrió en ese lapso”, detalló Espinoza.

El abogado confirmó además que el "Cobra" se encontraba en la misma zona en ese mismo intervalo de tiempo. “Se posiciona en una zona similar a la del 'Bruma', a la misma hora en que deja de transmitir, eso es efectivo”, reconoció.

A juicio del profesional, esta coincidencia “es un antecedente nuevo que acerca las posibilidades de que haya existido una colisión entre ambas embarcaciones”.

No obstante, fue enfático en precisar que esto no implica una conclusión jurídica definitiva. “A partir de esta información, no hay certezas, pero sí existe una presunción razonable de un impacto entre el 'Bruma' y el 'Cobra'”, señaló, añadiendo que incluso si se comprobara el choque, ello “no significa establecer responsabilidad en este accidente por parte de la tripulación del 'Cobra'”.

Finalmente, Espinoza solicitó que el buque industrial sea llevado a dique seco como parte de las diligencias pendientes. “Consideramos que esta medida puede resultar útil para la investigación”, concluyó.

