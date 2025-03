Abogado de Jadue dice que no hay impedimento para que el exalcalde asuma una eventual candidatura presidencial

El abogado de Daniel Jadue, Juan Carlos Manríquez, aseguró que no hay inconvenientes para que Daniel Jadue asuma una eventual candidatura presidencial pese a continuar con arresto domiciliario total.

Tras la audiencia en el 3° Juzgado de Garantía de Santiago, el profesional manifestó su disconformidad con la decisión del tribunal, insistió en la inocencia de su representado y abordó la viabilidad legal de una postulación del exalcalde de Recoleta imputado como autor de los delitos consumados de administración desleal, estafa, fraude al fisco reiterado y un delito concursal.

“Yo no tengo antecedentes para decidir si va a ser candidato o no. Lo tiene que decidir su conglomerado político”, indicó el abogado, precisando que “una medida cautelar producto de una formalización no impide que una persona ejerza sus derechos a elegir y ser elegido”.

En esa línea, puntualizó que tales derechos “solo quedarían esos suspendidos si es que se le acusa”.

“Mientras no exista acusación, la posibilidad de que él pueda presentarse eventualmente, si lo decide su conglomerado político, está abierta”, aseguró, reiterando que un imputado “solo queda imposibilitado con una acusación” y “la formalización no lo inhabilita”.

