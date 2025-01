Abogado de exfrentista afirma que solicitud de extradición por parte del Gobierno "no va a tener efecto"

El abogado Alberto Espinoza, quien representa en Chile al exintegrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), Pablo Muñoz Hoffman, insiste en que su representado es “un hombre libre” y que puede ingresar al país cuando él lo estime conveniente.

Por lo mismo, no solo cuestiona la "persecución" de la que a su juicio es víctima, sino que afirma que la Corte Suprema ha actuado improcedentemente al acceder a una solicitud de detención provisional.

Espinoza reiteró en entrevista con La Tercera que su representado no tiene causas pendientes en territorio nacional y que los hechos por los que la policía ha manifestado que se le buscaba están prescritos.

“Espero que la Corte Suprema rectifique al momento de conocerse el fondo de la extradición. En todo caso, esta solicitud no va a tener efecto en Bolivia, ni en ningún país civilizado. Es vergonzoso. No correría en ningún país, ni Estados Unidos, ni México, ni Argentina”, afirmó.

Para fundar esa afirmación, el profesional explicó que la extradición está sujeta a ciertos requisitos del procedimiento, como la prescripción, que en Bolivia está plenamente acreditada, de acuerdo a su normativa interna. Y como los requisitos rigen tanto para el país requirente como para el requerido, no procedería traerlo de vuelta al país por esta vía.

“Además, de acuerdo a la legislación boliviana, ejercer la persecución penal por delitos que ocurrieron hace más de 30 años, no corresponde, están todos prescritos. Bolivia tiene que rechazarla. No se sostiene una acción penal después de tanto tiempo”, insistió.

“El fallo es vergonzoso. No me atrevo ni a hacer una calificación jurídica, porque no resiste análisis jurídico por su naturaleza. Sobre todo porque emana de un tribunal superior de justicia”, dijo en referencia a la resolución que permite pedir la detención en Bolivia de Muñoz Hoffman.

Espinoza dijo estar de algún modo desconcertado debido a que “jueces de esta jerarquía” emitieron una resolución de esta naturaleza, “decretando una orden de detención con fines de extradición por hechos ocurridos hace 32 años, en 1992”.

Además, destaco que “no son delitos de lesa humanidad, son delitos comunes”, por lo que no comparte la decisión del gobierno de apoyar este pedido de extradición.

“Esta es una maquinación. Hay subordinación a poderes fascistas de la UDI. El gobierno quiere congraciarse con la UDI. Quiere mostrar que está en contra del terrorismo y así acercarse a la UDI con otro fin. No sé qué tiene que ver la UDI con el asalto al banco, o con la ley de control de armas. ¿Y qué tiene que ver Jaime Guzmán con Muñoz Hoffman?”, sentenció.

(Imagen: Clave 300.1 de Bolivia)

PURANOTICIA