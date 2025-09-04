Abogado de Claudio Orrego niega notificación de desafuero y afirma: "No ha incurrido en ningún delito"

El Ministerio Público ha solicitado el desafuero del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, en el marco de la investigación del caso ProCultura. Ante esta noticia, el abogado de la autoridad, Rodrigo de La Barra, aseguró que no han sido notificados oficialmente de la petición.

En una breve declaración, De La Barra defendió la actuación de Orrego y afirmó que su representado "no ha incurrido en ningún delito ni irregularidad en el ejercicio de sus funciones". El abogado recordó que el gobernador ya había prestado declaración voluntaria en diciembre de 2024 y que ha aportado todos los antecedentes sobre los programas y los fondos públicos asignados a la fundación.

De La Barra manifestó su confianza en que la actuación de Orrego "ha sido ajustada a derecho y en resguardo del interés público", y aseguró que una vez que tengan acceso al contenido de la solicitud, entregarán más detalles.

El pedido de desafuero es un paso legal necesario para que el Ministerio Público pueda formalizar la investigación contra el gobernador, ya que su cargo le otorga un fuero especial. El caso ProCultura se ha centrado en el uso de los dineros públicos asignados a dicha fundación y ha puesto en la mira a diversas autoridades.

