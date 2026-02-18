Abogado de Claudio Orrego acusa que Fiscalía de Antofagasta “inventó un caso” contra el gobernador

Ciro Colombara, abogado defensor del gobernador de Santiago, Claudio Orrego, acusó que la fiscalía de Antofagasta “inventó un caso respecto de una persona inocente”, al comentar el fallo que rechazó levantar el fuero a la autoridad.

“Habrá que esperar la sentencia y analizarla, pero obviamente significa que no habían ni siquiera indicios menores o mínimos o antecedentes suficientes para avanzar en despojarlo del fuero y proceder a su formalización”, aseguró Colombara en entrevista con Radio Pauta.

Y añadió el abogado que “ratifica lo que nosotros sostenemos: la Fiscalía de Antofagasta inventó un caso respecto de una persona inocente, lo que me parece gravísimo”.

Colombara además cuestionó que la solicitud de la fiscalía fuera presentada en Antofagasta, cuando se debió hacer en Santiago. “Los tribunales competentes para esta discusión son los de Santiago, en eso nos dio la razón los juzgados de garantía de Antofagasta, la Corte de Apelaciones de Antofagasta, los juzgados de garantía de Santiago y también la Corte de Apelaciones de Santiago”.

“Lo que se hizo aparte de hacer una imputación falsa fue desarrollar una campaña de filtración selectiva de partes de la carpeta de investigación con el objeto de generar en la opinión pública y también en los tribunales la idea de que existía una culpabilidad, una responsabilidad del gobernador en circunstancias que no era así”, agregó.

Colombara acusó que “la Fiscalía de Antofagasta encabezada por el señor Juan Castro, que es el fiscal regional y que no apareció en ninguna de las audiencias que se realizaron en este caso, inventó un delito, inventó una acusación, filtró a la prensa durante meses información parcelada de la carpeta de investigación y desconozco cuáles han sido las motivaciones, pero me parece que la Fiscalía Nacional deberá investigar qué es lo que hay detrás de lo que ocurrió en este caso”.

Respecto al futuro, el abogado sostuvo que “aquí se siguió una línea equivocada, se hizo una imputación falsa y a quien hay que investigar es a las personas de Procultura”.

En la misma línea, tras ser consultado sobre una posible acción legal por las filtraciones Colombara sostuvo que “hoy día se abren muchas posibilidades, pero cualquier decisión a ese respecto deberá ser tomada y comunicada por el gobernador Claudio Orrego”.

