Abogado de Cathy Barriga niega incumplimiento de arresto domiciliario: “No alcanzó a despertarse”

Cristóbal Bonacic, abogado de la exalcaldesa de Maipú formalizada por fraude al fisco y uso de instrumento público, afirmó que la ex edil no ha incumplido la medida cautelar y argumentó que “pudo no haberse despertado, pero eso no quiere decir que haya salido de su casa”.