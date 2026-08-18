Abogado de Camilo Huerta asegura que escuchas “no perjudican” al exchico reality y afirma que es inocente

El exchico reality Camilo Huerta y otros 37 detenidos se encuentran en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, donde enfrentarán la audiencia de formalización por presunto tráfico de marihuana y otros delitos, en el marco de la denominada "Operación Imperio Amsterdam".

A su llegada al tribunal, el abogado Rodrigo Núñez, defensor de Huerta, aseguró estar al tanto del contenido de la carpeta investigativa, que consta de 173 tomos y contiene, entre otros antecedentes, escuchas telefónicas que involucrarían al exchico reality en los delitos investigados. Entre los antecedentes figura un supuesto pago de $50 millones por parte del Dispensario Nacional de cannabis medicinal.

Respecto de las escuchas, el abogado sostuvo que estas no perjudicarían a su representado, debido al contexto en que se produjeron. "hay un contexto y nos haremos cargo en la audiencia", afirmó Núñez al ser consultado por el pago de los $50 millones. Además, aseguró que Huerta se declara inocente de los cargos que se le imputan.

De acuerdo con la investigación encabezada por la Fiscalía Regional de Aysén, se trataría de una organización criminal que se habría aprovechado de los servicios del Dispensario Nacional de cannabis medicinal para desarrollar actividades vinculadas al cultivo y comercio ilícito de drogas.

Entre los delitos investigados se encuentran tráfico de drogas, cultivo de cannabis, desvío de cultivos autorizados, asociación ilícita y lavado de activos. Según los antecedentes de la indagatoria, las actividades ilícitas habrían permitido a la organización obtener ganancias cercanas a los $8.000 millones.

Huerta fue detenido este lunes por personal del OS7 de Carabineros en el Aeropuerto Internacional de Santiago, tras arribar desde Miami. El imputado tenía plazo hasta ese mismo día para presentarse ante la justicia para su formalización; de lo contrario, se habría emitido una alerta roja de Interpol en su contra.

Durante el operativo, mientras era trasladado por funcionarios policiales, Huerta alcanzó a declarar: "Esto es un montaje".

La exfigura televisiva está imputada por asociación ilícita, tráfico de drogas y lavado de activos. La semana pasada se había emitido una orden de detención en su contra, por lo que regresó al país para enfrentar los cargos.

Huerta y los demás imputados fueron trasladados desde la 38a. Comisaría de Carabineros de Puente Alto, recinto que cuenta con las celdas necesarias para mantener a los detenidos, hasta el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, donde se desarrolla la audiencia de formalización.

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